台積電去年發2960張限制股票 魏哲家獲550張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-01 18:10

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 公告去年度限制員工權利新股發放張數，其中，總裁魏哲家獲得 550 張最多，創下新高，若以台積電 3 月 29 日收盤價 779 元計算，總市值約 4.28 億元，共同營運長米玉傑、秦永沛則各得 150 張。

台積電董事會先前核准 2023 年限制員工權利新股案，預計發行普通股不超過 6249 張，最終也在今年 3 月 29 日申報持股轉讓，當中以魏哲家獲得 550 張最多，新任共同營運長米玉傑、秦永沛各獲 150 張。

另外，包括企業策略發展資深副總林錦坤、歐亞業務資深副總侯永清、人力資源資深副總何麗梅、業務開發與海外營運辦公室資深副總張曉強、企業策略發展資深副總羅唯仁也都獲 150 張。

以台積電 3 月 29 日收盤價 779 元計算，魏哲家分得限制員工權利新股市值達 4.28 億元，米玉傑、秦永沛限制員工權利新股市值各約 1.17 億元；其餘高階經理人獲得張數落在 60 到 150 張間，市值約 4674 萬到 1.17 億元。