鉅亨買基金搶趨勢先機 祭出獨賣「摩根環球智選基金」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-02 11:53

台、美、日股氣勢如虹，接續創下歷史新高，隨著今年可望降息的預期，全球市場多頭行情值得期待。「鉅亨買基金」日前攜手摩根資產管理，舉辦「智選全球、三大策略奪得先機」大型說明會，解析全球市場預測，並宣布摩根近期引進的境外基金「摩根環球智選基金」在鉅亨買基金上架獨賣，期待和投資大眾一起搶攻這波全球趨勢財。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，「鉅亨買基金」領先全台、獨家上架的「摩根環球智選基金」，連摩根自家平台上都還沒有開賣！他強調，由於鉅亨買基金近年中高資產客戶快速成長，除了系統持續優化，也希望能找到一檔客戶可以安心持有，長線參與市場動能的核心基金。摩根資產管理執行董事林育人則表示，「摩根環球智選基金」是獲得國外眾多機構法人長期青睞的基金，希望藉由這檔基金一起和鉅亨客戶實現「跟著專家走，獲利好朋友」的核心精神。

本月適逢 2024 GTC 大會落幕，科技議題尤其熱燒，「鉅亨買基金」投資研究部副總羅瑤庭分享，目前 FB、Google、微款、APPLE 四大科技巨頭手上現金金額高達 1,300 億美元，為了搭上 AI 革命，預計今年與明年資本支出分別為 1,282 億美元與 1,385 億美元，由投資帶動的生產力浪潮才剛要開始。

他進一步解釋， 2022 年橫空出世的 ChatGPT 就好比 1990 年底的第一個網際網路瀏覽器，美國科技巨頭將率先增加資本支出並帶動生產力提高，因此提升的生產力將推升美國經濟成長率與企業獲利，依據現況推估，美國股市的漲勢應該才剛開始。而這波美國企業掀起的 AI 投資狂潮，將創造半導體的龐大需求，預期與此密切相關的日本與台灣股市，可望受惠，後市看漲。

摩根資產管理產品策略部副總溥琪琳指出，今年股市百花齊放，投資人應該更慎重選擇基金理財核心部位，「摩根環球智選基金」具備晨星評等 5 顆星，同時利用摩根智選策略獨家評價模組，精選 70-100 檔優質個股，囊括了全球機會。選股側重長期價值，區域布局除了以美國為主外也伺機捕捉新興市場。

摩根資產管理產品策略部副總戴馨玲更強調，投資最需要的是可以笑到最後的贏家策略！長期投資有潛力的標的和市場，才是追求長期報酬表現的最佳策略。「摩根環球智選基金」在國外已歷經超過 40 餘年的金融市場考驗，透過摩根全球研究團隊資源，基金經理及產業分析師共同合作，致力發掘各股產業贏家，卻不重壓單一產業之投資風格，致力讓基金維持長期穩健的投資表現，特別適合有長期資產配置需求的投資人。

摩根與鉅亨買基金共同宣布除了於今年引進「摩根環球智選基金」，並在鉅亨買基金獨家開賣外，更將此基金搭配「鉅亨買基金」的旗艦投資方案，納入母子基金機制 -「鉅寶盆」的母基金，作為核心資產配置。