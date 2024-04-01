00927最新公告4月配息增至0.4元 年化配息率達8.24%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 18:20

4 月即將除息的台股 ETF 陸續公布第一階段收益分配金額，根據群益投信官網最新公告，群益半導體收益 (00927-TW) 本次基金每受益權單位預估配發金額為 0.4 元，較前次配發的 0.36 元又進一步上調，若以 4 月 1 日收盤價 19.42 元來推算，單次配息率近 2.06%，年化配息率達 8.24%。

00927 除息日訂於 4 月 18 日，因此，想參與配息的投資人，要留意 4 月 17 日為最後買進日，配息發放日則預計在 5 月 15 日。

財富管理專家表示，觀察 00927 過往配息紀錄，自 2023 年 6 月上市以來，已連續三季配息，並且都圓滿完成填息任務，可說是為持有 00927 的投資人實現股息、價差雙頭賺，也將迎來第四度配息。

而從今年來績效來看，基於半導體庫存回到健康水位，加上 AI 需求強勁，且應用層面更趨廣泛下，持續為半導體業帶來新商機與成長動能，在產業趨勢向好的驅動之下，也進一步帶動台灣半導體股表現，相關 ETF 更是同步受惠，截至 3 月底止，00927 累計上漲 12.87%。