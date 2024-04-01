00927最新公告4月配息增至0.4元 年化配息率達8.24%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 18:20
4 月即將除息的台股 ETF 陸續公布第一階段收益分配金額，根據群益投信官網最新公告，群益半導體收益 (00927-TW) 本次基金每受益權單位預估配發金額為 0.4 元，較前次配發的 0.36 元又進一步上調，若以 4 月 1 日收盤價 19.42 元來推算，單次配息率近 2.06%，年化配息率達 8.24%。
00927 除息日訂於 4 月 18 日，因此，想參與配息的投資人，要留意 4 月 17 日為最後買進日，配息發放日則預計在 5 月 15 日。
財富管理專家表示，觀察 00927 過往配息紀錄，自 2023 年 6 月上市以來，已連續三季配息，並且都圓滿完成填息任務，可說是為持有 00927 的投資人實現股息、價差雙頭賺，也將迎來第四度配息。
而從今年來績效來看，基於半導體庫存回到健康水位，加上 AI 需求強勁，且應用層面更趨廣泛下，持續為半導體業帶來新商機與成長動能，在產業趨勢向好的驅動之下，也進一步帶動台灣半導體股表現，相關 ETF 更是同步受惠，截至 3 月底止，00927 累計上漲 12.87%。
專家進一步指出，分析 00927 的產品特性，這是台灣第一檔以精選半導體高息股為訴求的 ETF，藉此提供投資人能兼顧存股與半導體成長趨勢掌握之兩大需求的投資工具。00927 與群益投信旗下台股高息 ETF 00919 運用相同的二段式選股邏輯，最大差別在於 00927 是以半導體股為主，著眼於享譽全球的台灣半導體產業鏈經營實力。
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