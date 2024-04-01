BNPL自律規範 金管會提3重點強化年輕人貸款監理

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 16:30

國內租賃業者承作先買後付 (BNPL) 業務，部分年輕人過度透支信用引起關注，台北市租賃公會已擬定第一版自律規範，對此，金管會銀行局長莊琇媛今 (1) 日透露，公會有送來金管會徵詢意見，主要有三大重點，包括向年輕人、學生清楚說明貸款期數和利率等資訊；違約金與遲延利息只能二擇一；商家無法再提供服務，消費者就無繼續繳款的義務。

莊琇媛今天出席立法院財委會受訪時指出，台北市租賃公會上周 (27 日) 召開理監事會，朝五大方向訂定 BNPL 自律規範，包括中古車貸，公會事先有將自律規範送到金管會，我們有提供一些意見，持正向看待。

莊琇媛進一步說明，公會亦表示，若這一版本自律規範通過後，金管會認為有需要再進一步加強的部分，將會配合修正或增訂。

對於租賃業自律規範內容，莊琇媛透露，首先，針對年輕的學生族群方面，有請公會特別注意，消費者資訊告知部分，繳款期數、利率多少，萬一發生違約，利率又是多少，業者都必須講清楚。其次，若有遲延利息的話，違約金及遲延利息只能二擇一，不可以兩者都收，避免「一頭牛剝兩層皮」。