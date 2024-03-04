「山道猴子」掀金融體系危機？金管會已約談3家融資租賃公司

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-04 20:39

去年 YouTube 暴紅影片《山道猴子的一生》，道出年輕人不顧後果，貸款買機車及改車等財務悲歌，立委黃珊珊今 (4) 日在立法院財委會上質詢，關切融資租賃公司問題，對此，金管會主委黃天牧表示，日前已約談 3 家租賃公司，其中 1 家有對影片內容發出重訊澄清，現在與融資相關的公司有 6800 多家，範圍及定義都必須再確定才有辦法討論是否納管。

黃珊珊指出，山道猴子的影片揭露這些車貸免頭款、全貸款、可多貸一筆錢改裝車子等現象，導致年輕人越貸越多，她認為，融資租賃公司在台灣已成為金融體系的化外之地，就是一種「影子銀行」。

根據租賃商業同業公會登記資料顯示，光在台北市，2022 年融資金額就高達 7253 億元，這個類金融體系的相關系統，卻在金融監理機關掌握之外。而國內三家融資租賃公司 (中租、裕融、和潤) 總資產規模高達 1.5 兆元，應收帳款 1 兆元，卻無監理機關可管。

對此，黃天牧表示，首先，這三家都是上市公司，證交所都會用內控去查核，包括財務狀況等；其次，前段時間已約談三家公司，其中一家有對山道猴子影片內容做出重訊澄清。

不過，黃珊珊認為，現在的問題在於這些租賃公司沒有進入金管會等主管機關嚴格的管控之下，但涉及的金流卻非常的龐大。

黃珊珊主張，金管會對於電子支付、虛擬資產等新興金融相關產業都已納管，而這些融資租賃公司也應比照辦理，包括洗防聲明及 KYC 等要求，應進行最低限制的管控。