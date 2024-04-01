〈財委會質詢〉金管會：當沖降稅傾向再延5年 常態化方案可行性不大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 14:05

現股當沖證交稅率減半優惠將在今年底屆期，傳出金管會證期局已舉行公聽會，並提交報告給財政部，證期局長張振山今 (1) 日表示，當天與會學者幾乎都是建議延長 5 年，最後須由財政部來定奪，至於券商公會提出當沖降稅常態化方案，金管會主委黃天牧透露，可行性不大。

當沖交易減半課徵證交稅自 2017 年 4 月 28 日起實施 1 年，此後又再延長 3.8 年、3 年至 2024 年 12 月 31 日止。根據《中央社》報導，金管會證期局上周五舉行閉門公聽會，由局長張振山親自主持，傾聽證券業界意見，經討論後，決定向財政部提出延長 5 年建議案。

張振山說明，公聽會當天的與會學者，幾乎都是建議延長 5 年，其中有 3 位老師提供意見，認為根據國發會計算出景氣循環約為 4 年多，整數來概估就是 5 年，他強調，公聽會蒐集意見後提供給財政部，並非由金管會決定，僅提供稅制報告，至於 5 年限期是否合理，要由財政部來定奪。

張振山表示，台股近年價、量都有增加，對於當沖降稅延長一案持中性看待，主要是提供數據報告讓財政部來判斷，像是市場會不會違約、有何副作用等，若財政部認為資料仍不足，還需要進一步來補充。

關於此提案，財政部長莊翠雲出席立法院財委會時回應，事前並不知道；金管會黃天牧則表示，知曉此事，由於當沖降稅將於今年底到期，已經依照程序提交給財政部進行討論。

國民黨立委李彥秀表示，財政部與金管會應事前充分溝通，避免兩方意見不同，讓股市有風吹草動而劇烈波動，希望未來有類似會議，兩部會應在會前充分溝通。