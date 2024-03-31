高息ETF學弟來了！這2檔採月配息 4/22同日開募較勁

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-31 09:59

2024 年第 1 季國內基金市場上演驚奇之旅，共有 3 檔 ETF、7 檔主動式基金及 2 檔連結式基金成立，00940 堪稱出道即封神，狂募超過 1700 億元，時序進入 4 月，投信新基金募集依舊熱鬧滾滾，根據投信投顧公會及各家投信網站公告，共有 4 檔將在 4 月問世，其中 2 檔為高息 ETF，皆為月配息，且不約而同於 4 月 22 日開募。

4 月即將報到的台股新 ETF，包括群益投信發行、被稱為科技版 00919 的群益科技高息成長 ETF (00946-TW)，發行價格為 10 元銅板價，以及野村趨勢動能高息 ETF (00944-TW)，發行價為 15 元；另 2 檔同在 4 月募集的產品，還有復華台灣科技高股息基金，以及凱基美國非投等債 ETF(00945B-TW)。

科技版 00919 來了! 00946 承襲三大精準精神 4/22 募集

ETF 理財達人表示，00946 特色在於產品設計結合科技成長與股息收益二大要素，更是第一檔在指數成分股篩選上，將外資認同度納入指數成分股篩選流程中的台股 ETF，協助投資人握台灣優質科技股。

而 00946 之所以被稱為科技版 00919 的理由在於，00946 不只是挑選成長性與獲利能力俱佳，以及外資青睞的台灣科技股，還承襲了 00919 的精準高息、精準卡位與精準領息的三大精神，進一步從中篩選出配息能力好的公司。

指數會在每年 5 月與 11 月重新審核成分股，5 月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，11 月審核還需額外滿足當年度累計 EPS 為正數，且當年度至少有兩季 EPS 為正數的條件，超前部署具股息與股價成長潛力之科技股，一舉掌握台灣科技股之股息股價雙收優勢。

野村 00944 4/22 開募 創新篩選法找出強勢又高息的潛力股

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，市面上高股息 ETF 大多「以息為本」，也就是在成分股篩選機制上聚焦股利率，為了追求高股利率還使用股利加權，因此容易出現「誰的股利率高就入選或重押」的情況。

即將於 4 月 22 日至 24 日募集的 00944 其追蹤指數 - 臺灣趨勢動能高股息指數 - 採用綜合雙指標，加入台灣罕見但在全球投資圈廣被採用的「動能指標」。由於使用獨特雙指標與篩選流程，00944 追蹤指數的 50 檔成分股與目前台灣熱賣高股息 ETF 追蹤指數持股低重疊，重疊個股數量僅落在 9-21 檔。換言之，00944 有超過一半以上的成分股是有別於市場的獨門強勢高息股，所追蹤的指數的個股權重也較為平均，這樣的模式除了擁有更多機會、同時也可以降低單一持股比重過大所可能造成的大幅震盪風險。

根據臺灣指數公司的長期回測數據顯示，臺灣趨勢動能高股息指數自 2015/11/17 至 2024/2/29 累積總報酬達 416.53%，年化報酬 21.9%，遠勝過主要指數同期間年化水準。

聚焦科技 + 高股息 復華台灣科技高股息基金 10 元銅板價

繼首檔鎖定高息電子股的復華台灣科技優息 (00929-TW) 引領月配息 ETF 熱潮後，復華投信再推出，首檔聚焦高股息 + 電子股的主動式操作台股基金 - 復華台灣科技高股息基金，預計發行價為 10 元，並於 4 月 22 日起展開募集。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出，主動式操作台股基金可依股市多空，主動調整持股比例；科技電子類股是台股最具競爭優勢的產業類別，長期報酬成長性佳，該基金操作參考指標是「特選臺灣精英科技股息報酬指數」，從市值前 250 大電子股篩選，預計持有具成長性科技高股息股票佔部位逾 60%，再機動布局於轉機股、價值成長股，比重在 40% 以下。

復華投信指出，復華台灣科技高股息基金分為配息及不配息兩種級別，不配息將收益滾入再投入創造複利效果，同時免徵個人綜所稅及二代健保補充保費；配息級別將於基金成立滿 2 個月後，每月評估收益分配，預計第一次除息約在 7 月下旬、8 月初入帳領息，適合存股及退休等有現金流需求族群。

月配息 + 平準金吸睛 凱基 00945B 發行價 15 元 4/12 募集

聯準會官員於 3 月 FOMC 會議上釋出中性偏鴿訊息，顯示 Fed 看好經濟底氣，將啟動預防性降息。凱基投信打造首檔月配息、具平準金機制的美國非投資等級債 ETF 基金，00945B 預計 4 月 12 至 18 日正式募集，每單位發行價 15 元。