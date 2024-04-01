「中東土豪團」馳援王健林 大連新達盟獲人民幣600億戰投

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-01 13:00

中國大連萬達商管集團上周六（30 日）與太盟投資集團、阿布達比投資局、穆巴達拉投資公司（Mubadala ）、中信資本、ARES 在大連正式簽署投資協議，上述五家機構將共同向大連新達盟商業管理公司投資約人民幣 600 億元，合計持股 60%，大連萬達商管持股 40%。

據《財聯社》報導，阿布達比投資局和穆巴達拉投資公司，都是來自中東阿聯的資本機構。知情人士透露，雙方未設立對賭條款，也沒有明確約定上市時間。

萬達表示，大連新達盟商業管理公司是萬達新設立的控股公司，其子公司為珠海萬達商管，是一個商業廣場運營管理平台，目前管理 496 座大型商業廣場。

大連新達盟商業管理公司成立於 2024 年 1 月 12 日，法定代表人為肖廣瑞，註冊資本為人民幣 162 億元。

分析人士指出，萬達引入新戰投入股，有望幫助其度過流動性難關，但萬達集團創始人王健林對珠海萬達商管的控股比率也相應降低，失去對後者的絕對控股權。

上述消息人士也表示，此次萬達引入的投資者，預料會進入新達盟董事會，參與公司治理。

「本次投資反映了國際機構投資人對大連新達盟長遠發展的期待和認可，我們認為新達盟擁有的強大競爭壁壘及顯著的先發優勢，將長期支持其實現穩健經營業績，並為投資人帶來良好穩定的回報。」太盟投資集團合夥人黃德煒表示。

「本次投資，是落實 2023 年 12 月 12 日投資協議的具體內容。」萬達說。

2023 年 12 月 12 日，太盟投資集團與大連萬達商管集團共同宣布簽署投資協議，太盟將聯合其他投資者，在 2021 年的投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，再次投資珠海萬達商管。

萬達與太盟投資集團的投資協議，解除了當時珠海萬達商管的對賭危機。

公開資料顯示，2021 年 9 月，謀求在港上市的珠海萬達商管與珠海市國資委、騰訊、碧桂園、中信、螞蟻金服、招商局、華平投資、鄭裕彤家族等 22 家投資者簽訂了股份轉讓協議。其中，部分投資者與萬達商管簽署了對賭協議，按照協議，珠海萬達商管需在 2023 年年底前完成上市，否則要向投資者以 8% 的年內部報酬率支付股權回購款。

2021 年 8 月，珠海萬達商管投資人對珠海萬達商管的投資額約人民幣 380 億元，其中太盟的投資金額約 180 億元。