裕融關懷偏鄉接駁 響應「TTGO台東預約接駁服務」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-02 18:16

農曆春節 7 天連假將到來，為因應民眾前往台東旅遊、或台東當地居民返鄉需求，裕融企業 (9941-TW) 今 (2) 日宣布再度響應推廣「TTGO 台東預約接駁服務」，讓民眾出遊、返鄉過好年。

裕融說明，即日起，凡出發至台東縣並需要地方接駁服務的民眾，可搭乘接駁車往返縣內 15 個鄉鎮 (台東市除外)，以長濱、成功、東河、延平、海端、金峰和達仁等 7 區較缺乏火車等大眾交通運輸工具的鄉鎮進行區域服務為主 (建議於出發日前 2 天完成預約)。

例如，起站台東縣大武鄉火車站至迄站台東縣達仁鄉公所，除了有台東縣地方政府將補助整趟車資一半的費用外，若成功安排共乘，金額將依當天共乘人數和車程均分。

裕融長期支持台東縣政府、小驢行、台灣微光行動協會共同推動的「TTGO 台東預約接駁服務」，關懷弱勢交通使用者族群、偏鄉接駁和永續發展等社會公益議題；裕融認為，TTGO 服務不僅響應 ESG 永續服務理念外，並可促進共享交通發展前進偏鄉地方創生，讓善的力量藉「愛的接駁」遞延下去。