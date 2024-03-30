00940建倉完畢、3月CCI創近2年新高、通膨率決定Q2是否再升息 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-30 11:20

元大台灣價值高息 (00940) 將在 4 月 1 日掛牌上市，50 檔成分股全數在周五 (29 日) 揭曉；中央大學台灣經濟研究院周三 (27 日) 發布 3 月消費者信心指數 (CCI) 為 73.51 點，不僅連 6 升，創近 2 年來新高；日前央行無預警升息，央行總裁楊金龍周三 (27 日) 指出，Q2 是否再升息得看全年通膨率，以下為本周大事回顧：

00940 建倉完畢！50 檔成分股一次看 這 4 檔隱藏版擠進前十

高股息 ETF 日前掀起全民搶買熱潮，萬眾矚目的元大台灣價值高息 (00940-TW)，元大投信已經完成建倉，將於 4 月 1 日正式掛牌上市，50 檔成分股周五 (29 日) 全數揭曉，前十大成分股大洗牌，其中，長榮 (2603-TW) 權重 9.32% 穩居第一，鈊象 (3293-TW) 登上第二名，而和碩、環球晶、日月光投控、聯詠四檔個股竄起，擠進前十大。

3 月台灣消費信心創近 2 年高 投資股票信心衝上 4 年高點

中央大學台灣經濟發展研究中心周三 (27 日) 發布 3 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總指數為 73.51 點，較上月上升 0.29 點，不僅連 6 升，並創下 2022 年 2 月以來新高，6 項調查指標中以投資股票上升最多，也創 2020 年 3 月以來高點，反映近期股市衝上 20000 點的樂觀情緒。

〈楊金龍立院備詢〉再升息？楊金龍給出這個關鍵指標

日前中央銀行無預警拋出升息震撼彈，各界關注第二季是否再升息，央行總裁楊金龍周三 (27 日) 在立院備詢時指出，「若全年通膨率衝破 3%，就另當別論」。楊金龍說明，我國通膨數據相對其他主要國家溫和，若是短暫的增溫沒有關係，平均下來 CPI 在 2% 可以接受，但若達 3% 就另當別論，在此之前，再升息的可能性應該不高。

大同芙蓉大樓處分利益 72 億元 有信心發放股利給 18 萬股東

大同 (2371-TW) 本月 11 日董事會決議通過活化台北市大安區懷生段 (仁愛芙蓉大樓) 資產，周二 (26 日) 發布重訊指出，以新台幣 131.25 億元出售，預計處分利益 72.63 億元。大同指出，由於年底才會完成交易並認列，目前尚無法確定股利政策，但有信心發放股利給 18 萬名股東。

〈林憲銘獲名譽博士〉幾十年來最深體悟 八字箴言作為企業經營重要方針

緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘周四 (28 日) 獲頒陽明交通大學名譽工學博士學位，林憲銘致詞時提八字箴言「誠懇、熱忱、謙虛、利他」，指出這八個字是自己幾十年來最深的體悟，並以此作為經營企業的重要方針。

〈林憲銘獲名譽博士〉籲引進人才政策需更大膽 AI 只能稍解產業缺才問題

緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘周四 (28 日) 獲頒陽明交通大學名譽工學博士學位，提及台灣人才稀缺，直言過去人才是台灣的優勢，如今產業卻面臨人才短缺問題，呼籲政府相關引進人才的政策需更開放、大膽，因為這是台灣能否在產業中站穩地位的關鍵。

〈碳費上路〉薛富盛：碳費費率未在 3 月底決定未必是壞事 鬆口可能緩徵

碳費審議委員會於周二 (26 日) 召開第二次會議，在各界殷切期盼下，仍未就費率進行討論。環境部長薛富盛周三 (27 日) 在立法院衛環委員會備詢時表示，他表示，碳費審議會認同應以「科學為基礎」審議來審酌考量，他對專業表示尊重及肯定，故未在 3 月底決定費率，也不見得是壞事。

〈開發金法說〉配發率回穩 86 萬股東今年將有現金股利入袋

開發金 (2883-TW) 周三 (27 日) 舉辦 2023 年全年法人說明會，稅後純益 189.4 億元，年增 16%，每股純益 1.13 元。市場法人關切股利政策，總經理龐德明表示，預計全數配發現金，配發率將維持 2021 年之前的穩定原則。若以去年 EPS 估算，法人預測開發金 2023 年度股利金額約 0.5 元，86 萬股東今年將有股息入袋。

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