裕隆三大事業啟動春節順行方案 搶移動大商機

迎來農曆春節返鄉出遊的高移動需求，裕隆 (2201-TW) 指出，旗下移動服務事業包沃格上租車、LINE GO 和歐固德進口車保修，同步啟動春節全方位一路順行優惠，涵蓋租車、計程車、機場接送和共享車的租乘車優惠，以及車主長程移動的行車健檢服務。

龍年春節連假從 2 月 8 日小年夜到 2 月 14 日初五共 7 天， 若民眾提前請假將可連休 12 天，裕隆預料，有不少趁連假前闔家出遊、提前返鄉或規劃出國過年的旅運需求湧現。

因此，LINE GO 平台即日起至 2 月底前，提供包括 LINE TAXI 多元計程車、星選科技車，輸碼領折扣最多每趟 50 元優惠活動，機場接送最高折扣 200 元；而即刻開通 LINE GO 租車會員，審核通過，將享有首次使用自遊租共享車服務 30 分鐘免費。

而格上短租農曆春節方案，打出承租 NISSAN LIVINA 三天以上 6 折，其餘進口車款五天 7 折、三天 8 折，國產車則有五天 89 折起，最高可拿 1000 元優惠。

在車隊上，裕隆集團也提供輕型簡約、舒適動感 SUV、商旅 MPV 到中型奢華、頂級旗艦款、露營車和二輪機車等各種不同車型，以及純電車款，滿足各類不同需求的消費者。。

對開自家車返鄉的旅客，專精歐系進口車保修的歐固德保修也有行車安全健檢送好禮活動，即日起至 2 月 5 日，提供 22 項行車安全健檢，行車安全部件 88 折等促銷回饋；裕隆也提醒，避免遇到保修廠塞車，提早預約車輛檢修。