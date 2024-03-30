3月原型ETF前十強漲幅全數打敗大盤 這檔績效王漲逾14%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-30 12:20

3 月收官，台股加權指數單月上漲 7%，原型 ETF 前十強全部打敗大盤，繳出雙位數漲幅，其中又以凱基優選高股息 30(00915-TW) 以 14.39% 漲幅居冠。法人觀察，橫跨海內外股票型 ETF，00915 奪下 3 月原型 ETF 績效冠軍，主因鴻海、鈊象、瑞儀、日月光、臻鼎 - KY 等成分股貢獻。

製表：鉅亨網記者陳于晴

根據統計，00915 奪下 3 月績效王，國泰台灣 5G+(00881-TW) 及富邦特選高股息 30(00900-TW) 漲幅皆超過 11%，分列第二、三名，而第四至第十名分別為 00909、00735、0052、00738U、00901、00918、0050，漲幅全數超過 10%。

細看 3 月單月對台股加權指數貢獻最多的個股，依序為台積電、鴻海、廣達、台達電、日月光、聯發科、士電、中信金、國泰金、嘉澤、鈊象，其中又以鴻海上漲 45.63% 漲勢最為兇猛；而翻開 00915 持股名單，鴻海是第一大成分股，占 9.72%，鈊象、瑞儀、日月光也佔 6-7% 的權重。

凱基投信表示，台股目前本益比 18 倍，評價面已相對偏高，展望第二季，台股進入傳統淡季，受到季節性影響會更加明顯，在 AI 晶片龍頭推出新晶片、舊晶片採購恐觀望縮手的情況下，第二季對台股相關供應鏈來講，變數可能變多，大盤陷入震盪的情況會益發明顯。

不過，AI 長線趨勢不變，台股未來 12 個月企業獲利仍在上修，台股年底到明年都還有創高機會，因此凱基投信建議，第二、三季若遇回檔，都是逢低加碼好時機，透過採用獲利品質、股息配發全面考量與低波動排序選股機制的高股息 ETF，分享多檔優質企業獲利成果的同時，還能兼顧風險分散。

日盛投信台股投資研究團隊表示，加權指數連 7 個交易日站上 2 萬大關。近日盤面下檔有撐，逢拉回皆可見買盤進場馳援，中小型股各擁題材仍有表現空間，預期指數將續位於高檔整理，前景佳個股仍有表現機會。