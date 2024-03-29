華興辦理現金減資20% 每股退還股東2元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-29 17:53
LED 封裝廠華興 (6164-TW) 今 (29) 日發布重訊宣布，為了調整資本結構，以及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款給股東，減資比率為 20%，每股退還現金 2 元。
華興去年營收 7.17 億元，年減 19.04%，毛利率 25.8%，年增 0.2 個百分點，營益率 - 8.6%，年減 3.8 個百分點，稅後虧損 2397 萬元，較 2022 年轉負，每股虧損 0.24 元。華興表示，擬以法定盈餘公積 2275 萬元彌補去年虧損。
華興說明，目前實際已發行股份總數為普通股 1 億 239 股，減資後預計普通股股份總數為 8000 萬股。
展望今年，華興表示，由於近兩三年疫情後積極展開與優良客戶的服務，重要客戶紛紛回歸，在中國、南美、台灣、北美的低溫照明，陸續推出新一代產品，兼顧光學設計、發光效率、安裝便利等優勢，因此取得不錯的成果。華興指出，低溫照明應用值得投入全球行銷布局，加上上半年為低溫照明旺季，將顯著貢獻營收。
華興進一步指出，旗下五大類應用包括 LED 元件、模組、低溫應用、照明以及新事業的組織陣容已經調整完畢，並積極開發具有差異化且高附加價值的產品，拓展利基市場。
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