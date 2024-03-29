華興辦理現金減資20% 每股退還股東2元

LED 封裝廠華興 ( 6164-TW ) 今 (29) 日發布重訊宣布，為了調整資本結構，以及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款給股東，減資比率為 20%，每股退還現金 2 元。

展望今年，華興表示，由於近兩三年疫情後積極展開與優良客戶的服務，重要客戶紛紛回歸，在中國、南美、台灣、北美的低溫照明，陸續推出新一代產品，兼顧光學設計、發光效率、安裝便利等優勢，因此取得不錯的成果。華興指出，低溫照明應用值得投入全球行銷布局，加上上半年為低溫照明旺季，將顯著貢獻營收。