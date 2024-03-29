受惠出口蓬勃發展 越南第一季GDP年增5.66%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-03-29 13:40

越南政府周五 (29 日) 公布，今年第一季 GDP 年增 5.66%，儘管紅海動盪導致運輸成本上升，但出口仍蓬勃發展推升經濟表現。

這一成長速度高於去年同期的年增 3.41%，但低於前一季的 6.72%，不過由於新年假期，第一季的數字普遍相對較低。

越南是東南亞區域製造業中心，也是智慧型手機、電子產品和服裝的主要出口國，去年由於全球需求疲軟和短暫的電力短缺而未能實現成長目標，越南正在尋求提振其商業活動，越南今年設定的 GDP 成長目標為 6.0%-6.5%。

越南統計總局 (GSO) 在報告中稱，第一季製造業和建築業年增 6.28%，服務業年增 6.12%。

儘管胡塞武裝 (青年運動) 的襲擊導致紅海航運中斷，導致越南貨物成本估計增加 55%-73%，但越南的貨物出口在本季仍大幅增長。

當季貨物出口年增 17% 至 930.6 億美元，進口成長 13.9% 至 849.8 億美元，貿易順差達 80.8 億美元。

統計總局數據顯示，電子產品出口量較去年同期成長 30%，智慧型手機出口量成長 10%，服飾出口量成長 7.9%。