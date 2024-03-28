怕錯失AI行情？布局越南也能享受AI紅利！

鉅亨網新聞中心 2024-03-28 10:47

AI 浪潮帶動下，全球股市狂飆，許多人望之卻步，現在還可以進場嗎？其實，想要搶搭 AI 投資列車，不一定要買驚驚漲的美股、日股、台股，越南股市也是不錯的選擇，擁有人口紅利、等邊外交左右逢源、政府政策支持等利多因素，猶如隱藏版的 AI 供應鏈，而且越南股市本益比不到 15 倍，未來發展前景看好之下，現階段是介入的好時機。

受惠 AI 浪潮 越南工業類股看俏

今年股市續寫牛市行情，美國、德國、法國、日本、台灣等多地，股市頻創新紀錄。也因目前股市處於歷史高點，許多投資人猶豫，該不該現在進場？不進場，會不會錯失 AI 投資機會？事實上，想要參與 AI 大行情，布局越南股市也可以！因為它擁有隱藏版 AI 供應鏈，股市評價又相對便宜，投資 CP 值高。

美中貿易戰之後，「中國 + 1」概念火紅，其中，被視為下一個新世界工廠的越南備受注目。日盛越南機會基金經理人楊惠元分析，主要是越南擁有四大優勢！一是受惠 AI 科技浪潮：越南已從農業、重工業，蛻變為輕工業，產業結構與過往截然不同。尤其美國、日本、韓國、台灣等國際科技公司大舉赴越南設廠，帶動購地、設備，以及機場、鐵公路、水電等基礎設施之大量需求，北越工業區、土地開發商、港口 / 工業運輸股、原物料廠、科技製造業等工業類股，將成為 AI 大潮最受惠的族群，堪稱是隱藏版的 AI 供應鏈。

也因此，胡志明掛牌上市 396 家公司中，雖然僅 1 家科技股，占權重 3%，但有高達 108 家的工業類股。楊惠元認為，AI 浪潮推動下，這些工業類股未來商機可期。Research and Markets 預估 (2023/12/31)，越南 AI 市場規模將由 2023 年的 21.5 億美元，成長至 2028 年的 230.6 億美元，年複合成長率高達 48%。

勞動人口年輕 外交左右逢源

二是紡錘型人口結構，中層青壯人口眾多：2023 年底資料顯示，越南 15~64 歲勞動人口占總人口近七成比例，其中 30~49 歲生產力貢獻最大的青壯族群占比近一半，年輕的勞動力將有助於 AI 產業鏈發展。

三是政府政策支持，推動經濟重返成長軌道：受惠於美國、台灣等需求強勁，越南出口暢旺，今年上半年復甦力道明顯。加上地產商業法、住房法、土地法修訂等地產三法底定，地產景氣開始回溫，地產開發商獲利可期，有助於越股上半年表現，下半年則將轉為 AI 概念的工業類股接棒演出。

四是等邊外交左右逢源：越南以經濟為導向，並奉行竹子外交政策，具備竹子堅韌特性，又能隨風靈活擺動，目前已與全球三大經濟體簽訂最高戰略夥伴關係，所以越南並非是「中國 + 1」，而是「N+1」。也因它透過等邊外交力求平衡，而且不像其他同為共產主義的國家採行高度控管政策，例如對於 Google、YouTube 等網路平台完全沒有防火牆，故有亞洲小瑞士之稱。

股市評價便宜 定時定額最合宜

全球股市漲翻天，不少股市評價已高，然而，越南正在起飛，股價相對便宜。楊惠元指出，彭博資料顯示，越南目前本益比約 13~14 倍，低於 5 年平均 (15 倍)，預估整體上市公司今年獲利成長 20%，今年以來報酬則超過 10%。反觀同為「中國 + 1」受惠國的印度，本益比高達 27~28 倍，超過 5 年平均值，也因漲多，獲利賣壓相對沉重，年初至今總報酬僅 4.9%。因此，若認為全球 AI 概念股漲幅過高，買不下手，亦可透過越南隱藏版 AI 供應鏈，參與 AI 大商機。

由於近年來追蹤指數的 ETF 蓬勃發展，介入越南市場，該買被動式操作的 ETF，還是主動式操作的基金呢？數據顯示，主動式基金表現優於 ETF！理柏統計 (2007/2/28-2024/2/29)，過去 17 年來，追蹤胡志明指數報酬率約 11.6%，反觀主動式基金平均報酬率高達 118%，平均績效是大盤 10 倍以上，顯然主動式基金比 ETF 更能夠獲取超額報酬。

不過，主動式基金操作端賴於經理人的產業判斷與選股能力，因此，選擇擁有資深經驗且優質的投資團隊，才能透過經理人的主動選股，篩選優質標的，掌握越南未來商機，獲取超額報酬。以日盛投信為例，2007 年即已開始關注及研究越南市場，擁有 17 年的越南投資經驗，可以確實掌握越南市場演變、發展脈絡，以及產業結構變化，2022 年進一步成立日盛越南機會基金，讓國人可以輕鬆便利的方式，參與越南起飛行情。

由於越南屬於新興市場，而且股市投資人結構以散戶為主，高達 9 成，短期投資居多，不像法人機構以長期投資為考量，故股市波動性會較高，若想要提高投資勝率，楊惠元建議，定時定額方式尤佳；理柏資料顯示，定時定額投資越南 3 年、5 年，勝率超過 9 成，報酬率分別近 38%、60%。因此，定時定額買基金是參與越南市場最好的方式。