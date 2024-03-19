〈兆豐金法說〉AI出口及投資熱絡 企金將維持成長 今年聚焦海外放款

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-19 19:13

兆豐金控 (2886-TW) 今 (19) 日舉行 2023 年第四季法說會。兆豐金總經理蕭玉美指出，今年在高速運算、AI 產品的出口跟投資恢復成長動能下，聚焦在海外的放款的成長，深化財富管理，2024 年企金放款量可望維持成長。

2023 年兆豐集團的共同行銷效益 13.8 億元，相較前 1 個年度有顯著成長 24%，其中以證券、產險、銀行間的商品共同行銷交易最為顯著。蕭玉美強調，今年共同行銷的策略，將持續深耕及擴大子公司的業務合作範圍、數位行銷通路，以提高集團的商品能見度，也會正式啟動數據應用的專案，希望透過數據治理來驅動業務，來掌握共同行銷關鍵的 KPI，透過數位金融來擴大集團的共同行銷效益。

蕭玉美表示，為優化集團的子公司獲利來源，今年對於推動「金控雙引擎」及「銀行雙翅膀」有更積極目標，大力拓展銀行跟證券獲利，衝刺放款與增加財管業務發展，聚焦在海外放款的成長，深化財富管理，還有銀行的業務。同時也會強化非銀行子公司獲利的動能，來帶動集團的溝通行銷業務，增加整體集團收益。

蕭玉美指出，展望今年大環境雖有些不確定性，但如高速運算、AI 產品的出口，投資恢復動能及人均消費升級下，2024 年企金放款量可望維持成長。