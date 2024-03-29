王道銀駱怡君：企金業務「騰籠換鳥」 ROE力拚雙位數

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-29 09:23

王道銀行 (2897-TW) 成立 25 周年，董事長駱怡君表示，去年本業繳出亮眼成績單，未來 3 年已擬定「Dig Deep」計畫，企金業務要進行「騰籠換鳥」，海外布局重點則為澳洲及新加坡，希望 ROE 邁向雙位數，最快今年就有機會看到；在併購策略上，她強調，對未來是有雄心壯志的，希望能將集團越做越大。

駱怡君表示，王道銀行去年除了企金和個金放款業務穩定成長外，亦持續優化獲利結構，希望財管業務能發展為個金的獲利引擎，並加速海外布局，將王道銀行打造更好的營運體質，朝「精品銀行」的目標邁進。

駱怡君指出，2023 年王道銀行個體股東權益報酬率 (ROE) 約落在 6-7%，已在內部訂下目標，將進一步提升 ROE，期許 3 年後達到雙位數，理想的情況下，希望今年就能站上雙位數，爾後 2、3 年繼續推向更高的水準。

全球經濟環境近年面臨諸多挑戰，包含戰亂、天災等不受控制的因素，不過，駱怡君持續看好今年展望，她認為這反而是進行「騰籠換鳥」的好時機，以往經營追求絕對數字，現在轉化為要求質感的數字，更加注重每一塊錢的運用及回收狀況，而不是在於衝量。

對於王道銀行接下來是否有併購規劃？駱怡君強調，從沒停止過擴大集團規模的想法，一直以來都認為必須先站穩自己的腳跟，讓系統更加穩健，同時觀察更深層合作契機的策略夥伴，不見得非得要馬上走到併購那一步，很多時候要先深入合作了解對方，進而判定是否適合集團的企業文化。

因應全球經濟局勢不確定性，駱怡君說，雞蛋不能放在同一個籃子裡，除了立足台灣外，在海外布局上，王道銀中國有轉投資租賃公司及設立代表處，香港設有分行，在美國亦設有子行，但放眼世界還是少了幾個板塊，今年將投入資源及時間經營澳洲及東南亞市場。

駱怡君透露，將於澳洲設立代表人辦事處，已與金管會及澳洲代表溝通，預計 4 月正式向金管會遞件申請。新加坡方面，由於申設分行、子行較曠日費時，因此傾向創投公司模式進入新加坡市場，作為切入東南亞市場首站，她看好新加坡東南亞金融中心的地位，投資機會及金融業務機會都很多。