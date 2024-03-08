〈王道銀結盟味全龍〉駱怡君喊股利一定比去年好 海外布局暫不考慮日本

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-08 20:18

王道銀行 (2897-TW) 今 (8) 日宣布推出味全龍聯名卡，在聯名卡上市記者會中，董事長駱怡君表示，今年股利發放一定會比去年好，將盡力在董事會上爭取，預計 4、5 月就能通過；對於國銀積極跟隨台積電前往日本，駱怡君透露，王道銀行海外布局仍以東南亞市場為主，暫時不考慮前進日本。

對於股利政策議題，駱怡君強調，王道銀業績一年比一年好，因此，股利應該會很不錯；對於此次攜手味全龍推出聯名卡，她表示，希望進一步帶動龍迷們加入，成為王道銀的存款戶。

至於海外布局方面，駱怡君表示，澳洲方面進度較快，雪梨辦事處升格分行一案已送件，向金管會申設當中，而前往新加坡設立創投子公司，目前尚未送件，仍在與金管會溝通，駱怡君笑稱王道銀行是「乖寶寶」，無論是否涉及法規或任何形式的規劃，皆一律報備金管會。

媒體關注，多家本國銀行瞄準台積電前往日本九州設廠帶來的商機，積極搶進申設據點，駱怡君認為，相對全球市場，日本金融環境仍屬較為封閉，目前暫時不考慮布局日本，以東南亞市場為主要目標，希望前進更開放的國家。

對於是否擴增國內分行家數，駱怡君表示，有在評估，「再多幾間也很好」，不過，主管機關對於申設分行有許多條件、門檻較高，王道銀近年業績已有顯著成長，因此，內部有在研擬，會來爭取增設分行。

駱怡君進一步指出，對王道銀來說，國內分行數量不用太多，但六都等縣市都希望能有一間以上，尤其是台北市的布點更是重中之重。

美國今年即將啟動降息，駱怡君認為，歷史上共有 12 次降息或升息的動作，從過去經驗來看，不見得每次降息對股市都是利多，要看當時降息的經濟狀況，若是預防性降息，股市就有機會上漲，但如果是經濟不好的降息，股市表現可能就會有下跌的疑慮。