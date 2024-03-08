〈王道銀結盟味全龍〉聯名卡享主場快速通關、購票優惠 駱怡君是資深龍迷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-08 20:34

今 (8) 日味全龍開季暨聯名卡上市記者會活動中，台北市長蔣萬安、王道銀行董事長駱怡君、味全龍董事長徐文芳、Visa 台灣區總經理趙麗芳，以及味全龍球員和啦啦隊皆蒞臨參與，此外，啦啦隊女神林襄加盟味全龍、現身球場讓粉絲也相當開心。

王道銀行董事長駱怡君表示，這是王道銀首張職棒聯名卡，也是繼新北國王聯名卡後的第二張體育聯名卡，她說自己多年以前就是龍迷，這次攜手味全龍，希望一起做好體育經濟，而聯名卡不侷限於味全龍相關產品，附近商圈都有額外折扣優惠，堪稱優惠最多的體育聯名卡。

味全龍聯名卡除提供卡友享味全龍主場球賽快速入場通道，進場看球可快速通關，還提供特殊席位線上購票平日 9 折、假日 95 折以及貴賓包廂含餐飲平日 6 折、假日 7 折的聯名卡專屬優惠，特殊席位包括限定家庭席、龍星雙人席與龍焰燒烤席。

此外，卡友可享 2024 年味全龍例行賽主場賽事、季後賽及外地主場優先購票權，同時還可享超優購票優惠，包括 2024 年味全龍例行賽天母主場賽事內野全票線上購票每張折扣 100 元，每場限量 1000 張，以及經濟區買一送一的現場購票優惠，每場限量 200 組。

除了賽票優惠之外，持味全龍聯名卡可享現場周邊商品 9 折、棒球場三樓「棒龍樂園」票價折扣 50 元、天母球場攤位以及特約商店消費優惠。

即日起至 2024 年 6 月 30 日，王道銀行還提供新戶限定的限量好禮，於前述活動期間內首次成功開戶並申辦味全龍聯名卡，且持卡一般消費累積金額達 2000 元以上，即可獲得味全龍商城購物金 200 元，消費累積金額達 4000 元以上，則可獲得商城購物金 400 元，滿額回饋最高 400 元，限量 1000 名，每人限領一次。