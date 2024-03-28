台塑生醫布局水循環經濟 台塑水科跨足六大產業執行逾百處計劃

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-28 18:17

台塑生醫近年積極延伸觸角，多元佈局循環經濟，涵蓋水資源的高效再利用、煉油廢料處理、新能源回收、塑膠循環使用等，其中，旗下台塑水科成立至今 6 年，業務範圍跨足六大產業，已執行 100 多處的水質回收再利用計劃。

在水資源方面，台塑生醫從內部成立水處理專案組開始，並在 2018 年正式投資成立台塑水化學科技，不只為台塑集團內部節省水處理藥劑和服務的成本，更已成為台塑集團的水資源管理顧問，協助集團整合與優化工業用水。

台塑水科成立至今 6 年，業務範圍跨足六大產業、執行 100 多處的水質回收再利用計劃，服務客戶涵蓋石化、鋼鐵、電子、化纖與醫療院所等產業，每年平均管理 43.4 億公噸的冷卻系統循環水量，每年節省超過 120 萬公噸的水。

此外，台塑生醫 2007 年轉投資虹京資源，回收處理麥寮煉油廠廢觸媒，其中的貴金屬可作為煉鋼源頭之原料使用，不僅免除了麥寮龐大廢觸媒的去化問題也體現了循環經濟的價值。

以實際回收的金屬釩鐵來看，已超過 269 萬公斤，若用於生產鋼筋，相當於可蓋 1168 萬坪的房子；回收的氧化鉬則超過 568 萬公斤，若用於生產不鏽鋼，則相當於可製作 11.4 億個保溫杯，具有龐大的循環效益。