台塑生醫布局水循環經濟 台塑水科跨足六大產業執行逾百處計劃
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-28 18:17
台塑生醫近年積極延伸觸角，多元佈局循環經濟，涵蓋水資源的高效再利用、煉油廢料處理、新能源回收、塑膠循環使用等，其中，旗下台塑水科成立至今 6 年，業務範圍跨足六大產業，已執行 100 多處的水質回收再利用計劃。
在水資源方面，台塑生醫從內部成立水處理專案組開始，並在 2018 年正式投資成立台塑水化學科技，不只為台塑集團內部節省水處理藥劑和服務的成本，更已成為台塑集團的水資源管理顧問，協助集團整合與優化工業用水。
台塑水科成立至今 6 年，業務範圍跨足六大產業、執行 100 多處的水質回收再利用計劃，服務客戶涵蓋石化、鋼鐵、電子、化纖與醫療院所等產業，每年平均管理 43.4 億公噸的冷卻系統循環水量，每年節省超過 120 萬公噸的水。
此外，台塑生醫 2007 年轉投資虹京資源，回收處理麥寮煉油廠廢觸媒，其中的貴金屬可作為煉鋼源頭之原料使用，不僅免除了麥寮龐大廢觸媒的去化問題也體現了循環經濟的價值。
以實際回收的金屬釩鐵來看，已超過 269 萬公斤，若用於生產鋼筋，相當於可蓋 1168 萬坪的房子；回收的氧化鉬則超過 568 萬公斤，若用於生產不鏽鋼，則相當於可製作 11.4 億個保溫杯，具有龐大的循環效益。
台塑生醫也將循環經濟的理念，貫徹到虹京資源的用水循環中，開發出全台獨有的氨氮廢水處理系統，將廢水中的氨氮再製為高純度氯化銨粉末回用，設計初期亦將用水加入考量，過程中可回收大量的潔淨水，落實一水多用。
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