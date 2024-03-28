鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-28 18:35

由光群雷 (2461-TW) 持股 43.1% 的光耀科 (3666-TW) 歷經連 3 年營運虧損，今 (28) 日出現重大轉折，由元德投資等投資法人及自然人，將以每股 19.71 元的價格公開收購 2436 萬 6016 股，約等於光耀科技 41.5% 的股權，光群雷今天董事會決議全數出售手中的持股，交易如全數完成，交易總金額達 4.5 億元。

光耀科技成立於 2004 年，並在 2014 年上櫃掛牌，主要生產面板相關應用光學膜相關產品，且光群雷爲光耀科技的原始股東，目前持股 2283 萬 0835 股，光群雷今天董事會決議全數出售手中的持股，交易如全數完成，交易總金額達 4.5 億元。

光耀科由於面板業的不景氣，歷經連 3 年營運虧損，3 年來虧損超過 1 個股本，2023 年營收 7.21 億元，稅後虧損 2.99 億元，每股虧損 5.64 元。

光耀科原生產面板用的增亮膜、擴散膜及導光膜等，目前朝向利基型的微結構擴散膜、導光膜及高對比擴散膜等，也計畫對現有的產品結構應用，在車用的 15% 營收比重向上提升。

元德投資等投資法人及自然人，擬以每股 19.71 元的價格收購光耀科技的約 41.5% 股權，收購達 37.89% 即達成最低收購數量，此一收購案即成立；不過，以公開收購價 19.71 元計算，相對於今天的光耀科技收盤價 24.6 元計算，等於是折價 19.88% 公開收購。