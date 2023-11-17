台郡以每股 170 元公開收購宏觀微電子30%股權達陣

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (17) 日公布公開收購宏觀微電子 (6568-TW) 股權期間屆滿，並達成預定最高收購數量的 922 萬 1976 股，約宏觀微電子 30% 的股權，此一公開收購案投入金額達 15.68 億元，資金來源爲台郡自有資金。

目前股本 3.07 億元的宏觀微電子主要開發無線射頻晶片，為無線射頻晶片設計的全球領導廠商，專注穩健立足於 Tuner TV 通訊晶片，並積極開發高速光通訊晶片、車用領域之無線射頻晶片、高度整合物聯網晶片，產品應用包含人工智慧物聯網（AIoT）、 光纖通訊、衛星、機上盒、電視接收等。宏觀近年持續投入研發資源拓展新產品線，並維持穩定營收。

台郡在 2023 年前三季營收 242.31 億元，毛利率 14.4%，年減 3 個百分點，稅後純益爲 14.36 億元，年減 51.8%，每股純益爲 4.49 元。

宏觀微電子 2023 年前三季營收 7.94 億元，毛利率 37.38%，年減 7.13 個百分點，稅後純益 6370 萬元，年減 8.44%，每股純益 2.1 元。

熊雅士指出，台郡希望透過此次合作，發揮雙方公司全球客戶網路及營運服務據點資源，擴展核心業務，縮短產品商品化時程。

台郡今天開盤價報 86.9 元，較昨日上漲 0.1 元，宏觀微電子開盤價報 162 元，較昨日上漲 4 元。