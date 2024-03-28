國銀對美國曝險衝破5兆元創新高 較上季增157億美元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-28 17:47

中央銀行今 (29) 日公布去年 12 月底本國銀行國家風險統計，美國連續 34 季蟬聯國銀最大曝險國，曝險金額也較上季轉增 156.94 億美元至 1683.15 億美元 (約新台幣近 5.4 兆元)，並創歷史新高。

央行說明，對美國曝險增加主要是因美股上漲，國內資金投資美國市場使信託資產增加，再加上資金拆存存放當地銀行也有增加所致。

而國銀對中國曝險 484.1 億美元，較上季轉為增加 22.37 億美元，則是反映人民幣去年第四季升值 2.94%、資金拆存等因素。

央行進一步指出，國銀對美國和中國的曝險金額距離看來有逐漸拉開，主要是因美元為國際資金調度中心，而美國利率也有影響，同時，中國經濟金融情勢會使國銀比較謹慎。

截至去年底，國銀曝險前十大國家依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、新加坡、韓國、越南和開曼群島，共 4265.83 億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額 74.43%。