4公股行庫帶頭放「利」多 3/25起調高存款利率0.125%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-24 10:27

配合央行 21 日升息半碼，台灣銀行、第一銀行、合作金庫銀行及土地銀行 4 家公股銀行第一波宣布，自明 (25) 日週一起，調升新台幣存款利率，一般活存及定存利率調升 0.12 至 0.135 個百分點，調高後的一年定存利率為 1.725% 至 1.755% 。

台銀指出，為配合央行貨幣政策，反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自 3 月 25 日起調升新台幣各天期一般存款、500 萬元以上定存及定儲存款牌告利率，調整幅度均為 0.125 個百分點。薪資轉帳活存利息本次並調高 0.135 個百分點。

經調整半碼後，台銀一年期定儲機動利率將從 1.59% 調高至 1.715%，固定利率則由 1.6% 調高為 1.725%；活儲利率也將由 0.7% 調高至 0.825%。

合庫銀則宣布各天期存款牌告利率，活存、活儲均調升 0.125 個百分點；定存與定儲則分為一般及大額，機動利率及固定利率各期別，調幅為 0.12 至 0.125 個百分點。

調升存款利率後，合庫銀一年期定儲機動利率從 1.59% 調高至 1.715%，固定利率則由 1.6% 調高為 1.725%；活儲利率也由 0.7% 調高至 0.825%。

一銀表示，全面調升新台幣各天期一般存款、大額定存及定儲等存款利率 0.125%，其中一年期定儲機動利率由 1.59% 調高至 1.715%，固定利率則由 1.63% 調高為 1.755%；活儲利率從 0.73% 調高至 0.855%。