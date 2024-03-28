著名經濟學家：美股漲得沒道理 股市狂熱已「超出極限」
鉅亨網新聞中心 2024-03-28 15:50
著名經濟學家羅森伯格 (David Rosenberg) 表示，當前美股走勢與經濟發展不符，推動股市上漲的狂熱已經「超出極限」。
羅森伯格認為，最近的市場狂熱有 2007 年 7 月的影子，當時美股在僅僅 3 個月後就轉為快速下跌。
他在周二的報告中說，自去年底以來，美股缺乏堅實的經濟基本面來維持大幅上漲，並稱市場是由「自滿、貪婪和動力」驅動的。
他指出，雖然「運氣勝過能力」這句話，在這種現今的背景下發揮作用，但現在進場怎麼算都不划算，他不願意追逐估值達史上前 10% 高點的美股市場。
儘管標普 500 指數今年迄今爲止上漲了 9.4%，但羅森伯格認為，這一漲勢缺乏獲利支持，而且自 1 月以來盈利預期便停滯不前。此外，他認為，有鑑於今年年初以來 10 年公債殖利率上升了 30 個基點，股票乘數的擴大缺乏合理性。
羅森伯格表示，隨著零售銷售年減 1.6%，零售股創下歷史新高，這是動量交易違反市場邏輯的明顯例子。與此同時，雖然核心資本支出訂單自 2020 年 11 月以來首次降至零以下，但標普 500 工業指數卻創下歷史新高，似乎絲毫不受衰退指標的影響。
他指出，在當今市場上取得成功的最佳方法，居然是完全忽視經濟中正在發生的事情。他補充說，管貸款負增長、信貸違約風險增加、殖利率曲線倒掛，但就連許多美國銀行的交易量也達到了一年前矽谷銀行倒閉前的水準。
- 如何提早佈局股債雙市達成雙收呢？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇