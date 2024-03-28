著名經濟學家：美股漲得沒道理 股市狂熱已「超出極限」

鉅亨網新聞中心 2024-03-28 15:50

著名經濟學家羅森伯格 (David Rosenberg) 表示，當前美股走勢與經濟發展不符，推動股市上漲的狂熱已經「超出極限」。

羅森伯格認為，最近的市場狂熱有 2007 年 7 月的影子，當時美股在僅僅 3 個月後就轉為快速下跌。

他在周二的報告中說，自去年底以來，美股缺乏堅實的經濟基本面來維持大幅上漲，並稱市場是由「自滿、貪婪和動力」驅動的。

他指出，雖然「運氣勝過能力」這句話，在這種現今的背景下發揮作用，但現在進場怎麼算都不划算，他不願意追逐估值達史上前 10% 高點的美股市場。

儘管標普 500 指數今年迄今爲止上漲了 9.4%，但羅森伯格認為，這一漲勢缺乏獲利支持，而且自 1 月以來盈利預期便停滯不前。此外，他認為，有鑑於今年年初以來 10 年公債殖利率上升了 30 個基點，股票乘數的擴大缺乏合理性。

羅森伯格表示，隨著零售銷售年減 1.6%，零售股創下歷史新高，這是動量交易違反市場邏輯的明顯例子。與此同時，雖然核心資本支出訂單自 2020 年 11 月以來首次降至零以下，但標普 500 工業指數卻創下歷史新高，似乎絲毫不受衰退指標的影響。