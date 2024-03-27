上周29.5億美元流入 高盛資管：投資級公司債挾 3大優勢「龍」光煥發

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-27 09:15

美國聯準會表達降息意願，且預估約今年有 3 次降息，對利率敏感的投資級公司債可望迎來另一波漲勢。根據 EPFR 截至 3/20 統計，投資級債券基金單週即有 29.5 億美元的淨流入；高盛資產管理也表示，降息有利公司債表現，且具 3 大優勢：總報酬處近十年高檔、與股市關聯度低、及正向的技術面支持。

上週來台的高盛資產管理固定收益董事總經理 Sophia Ferguson 表示，就總體經濟而言，美國經濟動能趨緩但保有韌性，勞動市場保持良好，服務業 PMI 位於 52.3 的擴張階段，美國消費者在去年 Q4 的逾放比為 1.7%，遠低於 2010~2019 年的平均值 4.9%；美國通膨雖仍高於 2%，但呈溫和下降，薪資上漲及較高的能源價格等因素可能導致通膨再度走高；但從貨幣政策來看，歐美主要成熟市場的升息循環已結束，在 2024 年應會開啟降息循環。

Ferguson 指出，由於債券殖利率處於高檔，目前投資級公司債的總報酬非常具吸引力，以最差殖利率而言，目前美元投資級公司債是 5.5%，英鎊與歐元的投資級公司債分別為 5.6% 與 3.9%，均為一年前的 1 倍左右，與疫情前平均水準相較，也在 1.4~1.8 倍之間，投資級公司債的總報酬正位於近 10 年的高檔。

面對近期多國股市迭創新高，更顯得資產配置的重要性，過去經驗，在全球股市回檔達 10% 或以上的期間，投資級公司債能夠展現韌性，自 2001 年以來，MSCI 世界指數出現過 5 次逾 10% 的回檔，同期間投資級公司債不僅跌幅非常低，在 2001 年 2 月~ 2002 年 9 月甚至上漲 13%。投資級公司債與股市之間偏低的關聯度，成為在資產配置時降低波動風險的選擇之一。

技術面亦有利投資級公司債表現。Ferguson 指出，由於美國利率急速升高，對於企業來說，發行債券的成本大幅上升，截至今年 2 月，美國企業債券指數到期殖利率 (Yield-to-Maturity) 為 5.18%，高於票面利率平均，企業借貸成本增加使得長天期企業債發行量減少；從需求來說，受惠於債券殖利率位在歷史相對高檔，對於投資人而言極具吸引力，因此，市場供需仍偏正向。