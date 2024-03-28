〈焦點股〉瀚宇博啟動買回3000張庫藏股 帶動集團PCB股上漲
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-28 09:50
華新科集團 PCB 廠股價今 (28) 日全數逆勢走揚，其中並以瀚宇博 (5469-TW) 股價大漲逾 4% 的表現最爲亮眼，主要因瀚宇博今起啟動在 57-70 元區間買回庫藏股 3000 張。
瀚宇博今天早盤爆量 8500 張，受領也獲執行買回庫藏股激勵而言逆勢走揚。
瀚宇博 2023 年稅後純益 26.8 億元，每股純益 5.07 元，公司決議擬配發去年股息 1.6 元 ，另辦理現金減資每股退還 0.8 元，等於原股東每股可拿回 2.4 元現金。瀚宇博現金減資後股本爲 48.62 億元。同時，瀚宇博除計畫以辦理現金減資瘦身之外，今天起兩個月內進場買 3000 張自家股票，用於轉讓 給員工。
瀚宇博旗下軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 的股價仍低於淨值的 22.03 元，今天盤中股價守平價之上表現，也受矚目。
華新科集團的 PCB 廠包括瀚宇博、嘉聯益、精成科 (6191-TW) 及精星科 (8183-TW)，今天早盤股價全數走強，並以瀚宇博股價大漲 5.3%，早盤最高價達 59.6 元。
2023 年瀚宇博稅後純益 26.8 億元，每股純益 5.07 元，精成科 2023 年稅後純益 31.59 億元，每股純益 6.73 元，精星科技稅後純益 5.43 億元，每股純益 4.5 元。
而嘉聯益在 2023 年第四季虧損收歛，單季稅後虧損 4.83 億元，每股虧損 0.87 元，2023 年全年稅後虧損 33.48 億元，每股虧損 6.04 元，嘉聯益在 2023 年第四季屬於現金淨流入的狀況，財務有明顯改善，同時至第四季底每股淨值 22.0 3 元。
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