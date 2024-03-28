〈焦點股〉瀚宇博啟動買回3000張庫藏股 帶動集團PCB股上漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-28 09:50

華新科集團 PCB 廠股價今 (28) 日全數逆勢走揚，其中並以瀚宇博 (5469-TW) 股價大漲逾 4% 的表現最爲亮眼，主要因瀚宇博今起啟動在 57-70 元區間買回庫藏股 3000 張。

瀚宇博今天早盤爆量 8500 張，受領也獲執行買回庫藏股激勵而言逆勢走揚。

瀚宇博 2023 年稅後純益 26.8 億元，每股純益 5.07 元，公司決議擬配發去年股息 1.6 元 ，另辦理現金減資每股退還 0.8 元，等於原股東每股可拿回 2.4 元現金。瀚宇博現金減資後股本爲 48.62 億元。同時，瀚宇博除計畫以辦理現金減資瘦身之外，今天起兩個月內進場買 3000 張自家股票，用於轉讓 給員工。

瀚宇博旗下軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 的股價仍低於淨值的 22.03 元，今天盤中股價守平價之上表現，也受矚目。

華新科集團的 PCB 廠包括瀚宇博、嘉聯益、精成科 (6191-TW) 及精星科 (8183-TW)，今天早盤股價全數走強，並以瀚宇博股價大漲 5.3%，早盤最高價達 59.6 元。

2023 年瀚宇博稅後純益 26.8 億元，每股純益 5.07 元，精成科 2023 年稅後純益 31.59 億元，每股純益 6.73 元，精星科技稅後純益 5.43 億元，每股純益 4.5 元。