葉倫：清潔能源投資需求強勁 IRA抵稅成本將高於預期

美國財政部長葉倫周三 (10 日) 表示，由於清潔能源投資需求強勁，《通膨削減法案》稅收抵免的成本將高於初始估計。

葉倫造訪波士頓以推廣綠色能源稅收抵免，期間她表示，政府將提出正式的成本評估，但拒絕透露具體數據。

高盛等機構估計，該成本最初估計未來 10 年僅 3690 億美元，最終恐怕高達 1 兆美元。白宮預算辦公室去年 7 月預計，10 年綠能補貼將增加 1200 億美元。

葉倫向媒體表示：「現階段我沒有能提供給你的數據，但我認同該成本已經上升的說法。但重要的是，這反映的是有效性，我們看到各城市和州的民間企業對這些激勵措施的巨大回應率。」

美國會談判代表一直就削減聯邦支出問題爭論不休，參議院共和黨領袖 Mitch McConnell 表示，可能需要另一項短期臨時融資措施來保持一些機構持續開放運作。

針對節省能源成本方面，葉倫指出愛爾蘭共和軍稅收抵免將幫助大眾節省公用事業費用，並免受未來化石燃料能源價格波動的衝擊。

稅收抵免是美政府降低國人生活成本的舉措之一。葉倫表示，政府打壓通膨已取得長足的進步，但仍有許多工作要做，對眾多家庭來說，重要的商品價格仍然昂貴，例如雜貨、租金和處方藥。然而，隨著薪資成長超過物價，美國人將開始在財務上更有信心。

她補充，麻州今年冬天使用天然氣取暖的家庭將花費 900 美元，而使用暖氣油的家庭將花費超過 2000 美元，但若改用電動熱泵，這筆費用可以減少一半，但改造費用可能達數萬美元，尤其是麻州，該處舊屋大多使用暖氣油。

根據 2022 年 8 月通過 IRA 法案，安裝電動熱泵取代燃油或燃氣爐的家庭可獲得 2000 美元的稅收抵免。另外，安裝節能窗戶可以獲得高達 1200 美元的稅收抵免；符合規定的電動車買家可獲得高達 7500 美元的稅收抵免等等。

「在屋頂上安裝太陽能電池板或在車庫里安裝電池來儲存這些電池板產生的能量，你還可以節省高達 30% 的成本。」葉倫說。