鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-27 16:38

中共總書記習近平周三（27 日）會見黑石集團（Blackstone）創辦人蘇世民（Stephen Schwarzman）、高通（Qualcomm）(QCOM-US) 執行長 Cristiano Amon 等美企高層，力圖提振外界對中國經濟的信心。

據《央視》報導，習近平周三在北京人民大會堂會見美國工商界和戰略學術界代表。他指出，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。他希望兩國各界人士多來往、多交流，不斷積累共識。

參加這場會議的商界人士，還包括聯邦快遞（FedEx ）(FDX-US) 執行長 Raj Subramaniam、安達保險集團（Chubb）執行長 Evan Greenberg、美中關係全國委員會會長 Stephen Orlins、美中貿易全國委員會會長 Craig Allen 等人。

《彭博》指出，中國政府試圖展現歡迎外商的一面，但美中關係緊張、中國不穩定的經濟復甦，以及北京搜查諮詢公司，抑制了投資人的熱情。

整體而言，去年 11 月習近平在舊金山與美國總統拜登碰面後，兩國關係趨於穩定，但美中在貿易限制、網路攻擊等方面仍有爭端。

中國商務部新聞發言人周二就表示，中方就美國《通膨削減法》有關新能源車補貼等措施訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決機制，以維護中方新能源車企業利益和全球新能源車產業公平競爭環境