蘋果CEO庫克現身上海 會比亞迪董事長王傳福
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-20 16:44
中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 董事長王傳福周三（20 日）下午現身位於上海的蘋果 (AAPL-US) 中國總部，與蘋果執行長庫克見面，庫克表示，對蘋果供應鏈而言，沒有比中國更重要的地方了。
據《澎湃新聞》報導，比亞迪電子、藍思科技 (300433-CN) 、長盈精密 (300115-CN) 等蘋果供應商周三展示了智慧製造技術以及為蘋果生產的零件和產品，而王傳福和庫克一起參觀了比亞迪的展台。
庫克表示：「對於蘋果的供應鏈來說，我覺得沒有比中國更為重要的地方了，那麼其實過去 30 年我們一直不斷的在拓展我們在中國的供應鏈，而且不斷的在加大投資，現在的工廠現代化水準非常的高，但是我想如果說放眼 10 年之後，回過頭來看，可能就不覺得今天的現代化水準有多高了，因為我們會不斷進步。」
被問及 iPhone 在人工智慧（AI）方面有何進展時，庫克說，AI 已經運用在了蘋果產品上，例如 Apple Watch 的摔倒檢測、iPhone 預測性文本輸入等功能，都是由 AI 完成驅動。他重申：「蘋果的生成式 AI，在今年晚些時候會有新聞宣布。」
庫克此次到訪中國，正值蘋果 Apple Store 上海靜安店即將於周四開幕，該門市是蘋果在大中華區設立的第 57 家 Apple Store 零售店。
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