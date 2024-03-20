蘋果CEO庫克現身上海 會比亞迪董事長王傳福

庫克表示：「對於蘋果的供應鏈來說，我覺得沒有比中國更為重要的地方了，那麼其實過去 30 年我們一直不斷的在拓展我們在中國的供應鏈，而且不斷的在加大投資，現在的工廠現代化水準非常的高，但是我想如果說放眼 10 年之後，回過頭來看，可能就不覺得今天的現代化水準有多高了，因為我們會不斷進步。」