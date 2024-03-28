美股重點新聞摘要2024年03月28日
鉅亨網新聞中心 2024-03-28 08:22
今日操盤前瞻
美國 Q4 GDP 季增年率終值
美國上周失業金數據、3 月密大消費者信心指數終值
標普維持美國 AA+/A-1 評級 前景展望穩定
國際評級機構標準普爾 (Standard & Poor"s) 維持美國主權信貸評級為「AA+/A-1+」，儘管美國政府債務水平較高且在實現兩黨財政合作方面面臨挑戰，但該機構確認美國「展望穩定」，反映對美國經濟持續彈性和有效貨幣政策的預期。閱讀全文...
共同社：日相岸田最快 4 月 6 日參訪台積電熊本廠
共同社報導，日本首相岸田文雄預計最快在 4 月 6 日前往熊本縣，視察全球代工龍頭台積電的熊本新工廠，此次參訪的主要是基於經濟安全保障角度，希望強化半導體供應鏈韌性、釋出協助的態度。閱讀全文...
南韓、印度續留富時主要債券指數觀察名單
富時羅素 (FTSE Russell) 表示，將繼續把南韓留在全球債券指數的觀察名單、印度留在新興市場債券指數觀察名單上，這意味著兩國被納入關鍵指數的時間，至少會再延後六個月。閱讀全文...
史上最大風險投資！亞馬遜追加 27.5 億美元投資 AI 新創 Anthropic
電商巨頭亞馬遜週三 (27 日) 表示，它已完成對人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 的 40 億美元投資，這是該公司史上最大對外投資，希望在人工智慧競賽中搶佔優勢。閱讀全文...
DHL 高層：巴爾的摩港可能在六周內重新開放
根據外媒周三 (27 日) 報導，DHL 供應鏈運輸總裁 Jim Monkmeyer 表示，巴爾的摩港可能會在 5 月重新開放，大約閉港 6 周的時間不會維持太久，不過現在狀況混亂，將對運輸成本產生影響，而塞港情形可能持續三到六個月。閱讀全文...
- 如何提早佈局股債雙市達成雙收呢？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇