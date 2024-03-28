美股重點新聞摘要2024年03月28日

鉅亨網新聞中心 2024-03-28 08:22

今日操盤前瞻

美國 Q4 GDP 季增年率終值

美國上周失業金數據、3 月密大消費者信心指數終值

標普維持美國 AA+/A-1 評級 前景展望穩定

共同社：日相岸田最快 4 月 6 日參訪台積電熊本廠

共同社報導，日本首相岸田文雄預計最快在 4 月 6 日前往熊本縣，視察全球代工龍頭台積電的熊本新工廠，此次參訪的主要是基於經濟安全保障角度，希望強化半導體供應鏈韌性、釋出協助的態度。閱讀全文...

南韓、印度續留富時主要債券指數觀察名單

史上最大風險投資！亞馬遜追加 27.5 億美元投資 AI 新創 Anthropic

電商巨頭亞馬遜週三 (27 日) 表示，它已完成對人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 的 40 億美元投資，這是該公司史上最大對外投資，希望在人工智慧競賽中搶佔優勢。閱讀全文...

DHL 高層：巴爾的摩港可能在六周內重新開放