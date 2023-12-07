〈國際建築展〉亞泥加速導入AI優化製程 擴大低碳水泥、混凝土布局

2023 台北國際建築建材暨產品展今 (7) 日登場，亞泥 (1102-TW) 攜手子公司亞東預拌共同參展，首度公開將人工智慧 (AI) 科技運用在水泥減碳的創新製程，以及高性能混凝土的發展與應用。

亞泥總經理暨亞東預拌董事長李坤炎表示，低碳時代來臨，集團早已做好準備，多年來致力低碳水泥的研發推廣，透過人工智慧的升級優化和數位轉型，提高生產效率，在綠建材領域取得重要突破。

亞泥表示，集團充分運用 AI 技術，特別是自動機器學習功能，透過發展虛擬量測，預測熟料品質和生產系統熱效率，加上礦山的石灰石自動分析系統，把替代原料用量最大化，減少自然資源使用。

此外，亞泥也建立預鍛爐系統，把替代燃料使用量最大化，減少煤炭使用；電能方面，亞泥將廢熱發電功能大幅增強，加上今年底即將竣工的太陽能發電，以多元方式降低能耗，增進節電成效。

面對台灣即將實施碳費徵收政策，亞泥表示，除了強化袋裝墁砌水泥和散裝卜特蘭石灰石水泥的生產，還計畫進一步開發二元和三元混合水泥，每噸水泥排碳量，墁砌水泥可降低 18%，卜特蘭石灰石水泥可降低 12%，未來新開發的三元混合水泥更將減碳達 50%。

亞泥表示，公司低碳水泥銷量近年不斷攀升，以墁砌水泥為例，已從 2021 年初期僅 1500 噸，到今年全年預計達 2.8 萬噸，顯示市場對低碳水泥接受度越來越高。

亞東預拌方面，近年則推出各類高性能混凝土，廣泛應用在各種營建工地，包括低碳混凝土、新型透水混凝土、高抗滲混凝土、溫控型混凝土、高流動性混凝土以及清水混凝土等，目前實現超過 40％的碳排減量，更在國內首度取得環保署碳標籤認證，滿足顧客採購「低蘊含碳」混凝土需求。

亞東預拌表示，現在預拌業由傳統產業邁向 AI 科技管理的新時代，智慧製造成為推動效能和提升品質的關鍵元素，透過引進 Smart Rock，監控混凝土溫度及強度，並與遠傳合作，開發預拌混凝土品質管理 App 系統，協助顧客掌握混凝土供料的產品數位履歷。

亞東預拌強調，未來將運用物聯網自動蒐集監測數據，透過人工智慧數據演算法和影像辨識，力求 2030 年達到混凝土減碳 50% 目標，同時加強工作效率、技術能力，創造競爭優勢，實現最佳營運績效。