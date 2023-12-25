公共工程需求有撐 幸福估明年水泥市況「軟著陸」價格持穩

幸福水泥 (1108-TW) 今 (25) 日召開法說，公司認為，雖然政府打房措施導致民間需求受到壓抑，但在公共工程需求維持高檔下，預計明年水泥市況「軟著陸」，價格可望維持平穩。

幸福表示，去年水泥需求 1350 萬噸，達到過去 10 年最高峰，今年估落在 1310 萬噸，年減約 3%，明年則預估再略降至 1250 萬噸。不過，在公共工程需求、煤炭成本等支撐下，價格則可望維持今年水準。

面對國外進口水泥低價競爭，幸福也強化通路布局，子公司幸孚預伴新北樹林、桃園蘆竹海湖等 2 個新廠，預計明年第四季完工。幸福今年前 11 月國內市佔率 6.51%，較去年同期 5.65% 略增。

而環境部 2024 年確立碳費費率、盤查碳排，並將於 2025 年依盤查結果開徵碳費，加上 2024 年起公共工程採購全面納入淨零碳排強度，新建工程預估碳含量 (蘊含碳)，才能完成採購程序，幸福也強化碳競爭力布局。

幸福表示，以公司減碳路徑來看，共分為能耗優化、替代原 / 燃料、綠電配置，以及發展低碳水泥 / 混凝土產品。明年第四季將完工的 2 個新廠，也將引進最新式節能設備，除了與既有的三峽廠、埔心廠建構供貨網外，也配合生產的石灰石水泥，供應低碳建築所需的低碳混凝土。

在綠電方面，林口幸福高爾夫鄉村俱樂部容量裝置 803kW，11 月底完成台電掛錶，12 月 4 日完成併聯發電，預計今年底取得台電掛錶完竣及再生能源發電設備登記函文，並異地轉供至東澳廠。

幸福說明，以公司今年前 11 月溫室氣體總減量來看，循環經濟減碳 1.81 萬噸、節能措施減碳 2334 噸，總計 2.05 萬噸，以現在政府預估碳費至少 300 元來估算，節省成本至少 600 萬元。