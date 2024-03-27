鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估上修至2.99元，預估目標價為61.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 18:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.56元上修至2.99元，其中最高估值3.43元，最低估值2.91元，預估目標價為61.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.43(3.43)
|3.66
|最低值
|2.91(2.91)
|3.27
|平均值
|3.08(3.08)
|3.5
|中位數
|2.99(2.99)
|3.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|42,871,000
|45,537,000
|最低值
|40,795,000
|40,957,000
|平均值
|41,577,200
|43,780,330
|中位數
|41,119,000
|44,847,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.36
|1.73
|0.59
|0.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,100,002
|30,242,307
|23,734,566
|21,042,937
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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