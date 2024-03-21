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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為61.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 18:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.62元下修至2.56元，其中最高估值2.92元，最低估值2.36元，預估目標價為61.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 2.92(2.92) 3.43 3.66
最低值 2.36(2.36) 2.91 3.27
平均值 2.59(2.62) 3.08 3.5
中位數 2.56(2.62) 2.99 3.57

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 39,290,000 42,871,000 45,537,000
最低值 38,960,000 40,795,000 40,957,000
平均值 39,118,330 41,577,200 43,780,330
中位數 39,100,000 41,119,000 44,847,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.73 0.59 0.42 1.99
營業收入
(單位：新台幣千元)		 30,242,307 23,734,566 21,042,937 28,540,207

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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