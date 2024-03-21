鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為61.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 18:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.62元下修至2.56元，其中最高估值2.92元，最低估值2.36元，預估目標價為61.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|2.92(2.92)
|3.43
|3.66
|最低值
|2.36(2.36)
|2.91
|3.27
|平均值
|2.59(2.62)
|3.08
|3.5
|中位數
|2.56(2.62)
|2.99
|3.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|39,290,000
|42,871,000
|45,537,000
|最低值
|38,960,000
|40,795,000
|40,957,000
|平均值
|39,118,330
|41,577,200
|43,780,330
|中位數
|39,100,000
|41,119,000
|44,847,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.73
|0.59
|0.42
|1.99
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,242,307
|23,734,566
|21,042,937
|28,540,207
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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