【量大強漲股整理】00940潛在買盤進場下，成分股有機會續航?四月份的選股方向為何?
鉅亨研報 2024-03-27 17:39
加權指數今日開高走高，終場上漲 73.63 點，收在 20200.12 點，成交量
3856.31 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 68.91 億元，呈現連三賣；自營商回頭買超 16.76 億元；投信買超 86.76 億元；三大法人合計買超 34.61 億元；其中投信已經連續 19 天買超，總計 1179.75 億元。
美國四大指數，全數下跌，終場道瓊下跌 31 點，那指下跌 0.42%，費半下跌 0.81%，Nvidia 終結連六紅，美 3 月消費者信心指數報 104.7，跌至 11 月以來的最低水平，FedWatch 顯示，預計聯準會將在 6 月開始降息週期的可能性至少為 70% ，美股尾盤翻黑，(NVDA-US) 輝達，終結連六紅、(TSLA-US) 特斯拉反彈，指標股蘋果跌 0.67%，(MU-US) 美光上漲 1.43%，台積電 ADR 跌 0.99%，需求疲軟，蘋果中國 iPhone 上月出貨量大減 33%，蘋果今年 WWDC 6/11 凌晨登場 AI 技術成焦點；台股方面，在昨日劇烈波動後，今日呈現開高走高，資金轉往非電族群，520 政策股持續輪動表現，軍工、營建及生技股獲買盤拉抬，重電及 AI 族群回檔，大盤終場站穩 20200 點之上，技術面持續呈現穩盤走勢，投信在此已經連續 19 天買超，買超逾 1179 億，3 月進入月底倒數計時，(00940-TW) 買盤將陸續在 3/29 前進場，必須有 1753 億元買盤，將買到募資的九成，大盤高檔有撐，偏多格局不變。
股票方面，權值股 (2330-TW) 台積電，小回 0.83%，收在 779 元，(2454-TW)聯發科有不錯表現，上漲 + 3.1%，收在 1165 元大關，(2317-TW)鴻海上漲 + 4.58%，再創近期新高，盤中一度來到 150 元整數大關，集團股 (2354-TW) 鴻準，漲幅逾 7%、建漢 (3062-TW)亮燈漲停；月月配息的（00939-TW）ETF 則是持續破發；昨天公開提醒，近期將聚焦 520 政策股表現，總統當選人賴清德提出「5 大信賴產業」政策，其中包括軍工產業，帶動相關概念股 (8033-TW) 雷虎，亮燈漲停、(2630-TW) 亞航、(2634-TW) 漢翔漲逾 7%，另外 (00940-TW) 納入核心持股的，具有 AI + 軍工雙題材的 (3005-TW) 神基，也有 + 2% 漲幅；太陽能 (5483-TW) 中美晶，有 + 4% 漲幅；電線電纜類股受惠於電價調漲題材，大亞 (1609-TW)小漲 + 0.57%；(1616-TW)億泰，也有 2.2% 漲幅，車用 (1319-TW) 東陽，或法人清賴買盤進場，大漲半根漲停，重電能源族群拉回， (1519-TW)華城，打入跌停，(1503-TW)士電挫逾 7%；散熱類股雙鴻 (3324-TW)上漲 + 2%、(3017-TW) 奇鋐，小跌 1.29%；AI 股 (2356-TW) 英業達，回神，上漲 + 2.44%，(2382-TW)廣達，則是 + 1.38%，類股呈現輪動，三月底進入作帳月，ETF 買盤進場下，成分股將具有表現機會，都是大家可留意的重點。
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另外三月底倒數計時即將進入四月份
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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