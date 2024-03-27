【量大強漲股整理】00940潛在買盤進場下，成分股有機會續航?四月份的選股方向為何?

美國四大指數，全數下跌，終場道瓊下跌 31 點，那指下跌 0.42%，費半下跌 0.81%，Nvidia 終結連六紅，美 3 月消費者信心指數報 104.7，跌至 11 月以來的最低水平，FedWatch 顯示，預計聯準會將在 6 月開始降息週期的可能性至少為 70% ，美股尾盤翻黑，(NVDA-US) 輝達，終結連六紅、(TSLA-US) 特斯拉反彈，指標股蘋果跌 0.67%，(MU-US) 美光上漲 1.43%，台積電 ADR 跌 0.99%，需求疲軟，蘋果中國 iPhone 上月出貨量大減 33%，蘋果今年 WWDC 6/11 凌晨登場 AI 技術成焦點；台股方面，在昨日劇烈波動後，今日呈現開高走高，資金轉往非電族群，520 政策股持續輪動表現，軍工、營建及生技股獲買盤拉抬，重電及 AI 族群回檔，大盤終場站穩 20200 點之上，技術面持續呈現穩盤走勢，投信在此已經連續 19 天買超，買超逾 1179 億，3 月進入月底倒數計時，(00940-TW) 買盤將陸續在 3/29 前進場，必須有 1753 億元買盤，將買到募資的九成，大盤高檔有撐，偏多格局不變。