〈焦點股〉軍工及航太股強勢 波力-KY突破盤整區攻上漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-27 10:45

全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力 - KY(8467-TW) 今 (27) 日在台北股市軍工及航太股強勢強勁之下，突破一周以來的盤整區，爆量攻上漲停價 196 元，上半場成交量已經 1417 張遠勝昨日全場的 394 張。

波力 - KY 已經打進法國空中巴士複材製品供應鏈，將在今 (2024) 年上半年開始量產並出貨。波力集團創辦人洪進山表示，波力與漢翔 (2634-TW) 是長期合作戰略夥伴，飛機複材次結構件業務已獲得法國空中巴士供應商 ID 認證碼，目前已啟動訂單轉移計畫（TNF），共分為四階段（G0-G2 移轉需求審核階段、G2-G5 製程、工具、設備等審核階段、G5-G7 零件首件的開發階段、G7-G9 移轉完成、經驗學習），目前準備進入 G2-G5（製程、工具、設備等審核階段）。

波力 - KY 預計今年上半年開始量產複材次結構件出貨給法國空中巴士 A320 系列，未來訂單預示量約有 3,600 架量，將於波力集團台中航太級複材研發中心專線生產，最大產量可達 4,500-4,800 飛機架量。

同時，看好航太業務 2024 年成長的拓凱 (4536-TW)，盤中也有大單湧入推升股價，上漲 3.5 元，股價報 192.5 元。