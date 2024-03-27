鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估上修至9.91元，預估目標價為195元
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 16:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.67元上修至9.91元，其中最高估值10.97元，最低估值8.84元，預估目標價為195元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|10.97(10.97)
|11.3
|最低值
|8.84(7.8)
|10.05
|平均值
|9.96(9.69)
|10.64
|中位數
|9.91(9.67)
|10.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|15,280,000
|16,313,000
|最低值
|13,194,000
|14,452,000
|平均值
|13,941,000
|15,207,000
|中位數
|13,770,000
|14,856,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.53
|7.56
|17.64
|11.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,058,515
|13,030,484
|18,327,973
|15,099,690
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇