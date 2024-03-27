鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至11.42元，預估目標價為152.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 18:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.29元上修至11.42元，其中最高估值13.89元，最低估值10.35元，預估目標價為152.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.89(13.89)
|17.13
|18.65
|最低值
|10.35(10.35)
|11.11
|18.65
|平均值
|11.56(11.53)
|13.48
|18.65
|中位數
|11.42(11.29)
|13.38
|18.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7,299,860,610
|8,445,723,490
|7,424,089,730
|最低值
|6,193,365,000
|6,403,983,000
|7,424,089,730
|平均值
|6,593,273,570
|7,180,535,600
|7,424,089,730
|中位數
|6,553,841,000
|7,135,639,000
|7,424,089,730
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.25
|10.21
|10.05
|7.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,162,221,359
|6,626,996,750
|5,994,173,882
|5,358,023,065
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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