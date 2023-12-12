開發金首開先例送員工生日假 明年2月起伙食津貼再加碼

開發金 (2883-TW) 積極實踐首選雇主 (Become Employer of Choice) 承諾，今 (12) 日宣布，2024 年起全集團員工皆可享有生日假，在金控集團中首開先例，同時將健檢假擴大實施至所有子公司，另外，自明年 2 月起，伙食津貼再加碼，從 2400 元增加至 3000 元。

開發金表示，為鼓勵員工追求工作與生活平衡，提供多元假別，包括優於勞基法規定的產假與陪產假，與每年最多 4 天志工假；自 2024 年起，更領先金控同業，提供全集團員工在生日當月可享有生日假。

此外，開發金長期提供員工健檢補助，自 2024 年起也將健檢假實施範圍擴及至全集團員工，讓員工更無後顧之憂地定期檢視自身健康。

除多元休假福利外，員工餐廳也是開發金員工津津樂道的福利措施，尤其是配合節慶的主題美食，更增加工作樂趣；員工餐廳定期提倡無紅肉日，鼓勵員工養成健康飲食習慣。

開發金規劃，自 2024 年 2 月起，調升伙食津貼；未選擇在員工餐廳用餐的同仁，每月領取的伙食津貼，將從 2400 元增加至 3000 元。

開發金表示，已將數位化的敏捷思維導入日常工作管理，提升人資流程效率，現階段已透過 Workday 人力資源平台，進行招募、培訓及績效管理等，2024 年起將進一步擴大提供更完整強大的功能，包括行動打卡、線上請假，查看薪酬資訊等，讓員工得以更彈性即時的處理行政需求，簡化繁瑣流程。

開發金人資長陳慧珠表示，集團每年定期舉辦內部員工意見調查，透過調查蒐集員工意見與回饋，持續優化相關措施，希望打造真正符合員工需求的福利制度，讓員工與企業共同成長。