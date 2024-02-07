開發金1月大賺28.09億元 凱壽受惠台幣貶獲利進補
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-07 16:47
上市金控公司陸續揭曉 2024 年元月成績單，開發金 (2883-TW) 今 (7) 日公布 1 月自結獲利，稅後純益達 28.09 億元，年增 3.43 倍，每股純益 (EPS) 0.17 元，主要貢獻來自凱基人壽及凱基證券雙引擎，凱壽較去年同月轉盈，大賺 15.8 億元。
開發金表示，凱壽 1 月稅後純益為 15.8 億元，主要受惠於新台幣兌美元回貶，有利於整體避險成本，且保險本業穩健經營，同時投資操作表現良好，掌握市場趨勢實現獲利。
凱基證券 1 月稅後純益 11.55 億元，旗下經紀業務獲利穩健，自營操作掌握市場行情，以及承銷部位評價增長，皆帶動整體收益表現。凱基銀行各項業務獲利貢獻平穩，放款動能成長有助於利息收入，加上手續費收入提升，1 月稅後純益為 5.41 億元。中華開發資本旗下投資部位評價因資本市場表現呈現漲跌互見，1 月稅後純益 0.1 億元。
開發金表示，將持續專注執行 ABCDE 核心策略，以維持長期穩健經營發展。
永豐金 (2890-TW) 同日公布 1 月自結獲利，單月稅後純益 25.37 億元，月增 79.15%、年增 58.26%，每股稅後純益 0.2 元，其中主要子公司永豐銀行稅後純益 20.8 億元，永豐金證券 1 月稅後純益 4.83 億元。
國票金 (2889-TW)1 月自結稅後純益 2.19 億元，年增 8.4%，每股稅後純益 0.06 元，子公司國際票券稅後純益 1.78 億元，國票證券稅後純益 1.26 億元。
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