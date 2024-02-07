開發金1月大賺28.09億元 凱壽受惠台幣貶獲利進補

上市金控公司陸續揭曉 2024 年元月成績單，開發金 (2883-TW) 今 (7) 日公布 1 月自結獲利，稅後純益達 28.09 億元，年增 3.43 倍，每股純益 (EPS) 0.17 元，主要貢獻來自凱基人壽及凱基證券雙引擎，凱壽較去年同月轉盈，大賺 15.8 億元。



開發金表示，凱壽 1 月稅後純益為 15.8 億元，主要受惠於新台幣兌美元回貶，有利於整體避險成本，且保險本業穩健經營，同時投資操作表現良好，掌握市場趨勢實現獲利。