南山人壽教戰年輕人保險筆記 掌握三招買對保障

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-27 14:52

年輕人的保險，應該怎麼買？根據金融研訓院的最新調查，台灣 20-29 歲的年輕族群有逾四成金融素養極低、趨近金融文盲 (註 1)。為了讓年輕族群用有限預算、買到適合自己的保險，南山人壽教戰「保夠再保本」、「保近再保遠」、「保大再保小」三招，讓年輕族群輕鬆買對保障；同時，針對愛運動、保險小白、打拼開創以及步入築巢準備期不同類型的年輕族群，南山人壽提供適合之保險組合建議，讓年輕人在追尋夢想的路上無所畏懼。

台灣的保險滲透度 (Insurance Penetration) 在全世界名列前茅，但國人的保障額度卻明顯不足，多以儲蓄險為主 (註 2、3)，甚至有 21.7% 的民眾沒有額外購買任何保險 (註 4)。不論何種類型的保險，南山人壽建議都應優先思考「保障額度」是否足以支撐因醫療或意外所帶來的經濟衝擊，尤其，隨著醫療技術持續進步，如在罹病後想採用新式療法及醫療藥物，更需要提前規劃足額的保障。

針對 30 歲以下的年輕族群，南山人壽提出以下三大投保原則建議：

一、保夠再保本：保險的本質是集眾人之力，共同承擔人生中可能發生的風險，重點在於損失彌補，建議年輕族群在規劃保險時，勿陷入「還本」或「終身」保障等迷思，卻忽略了「足額」保障的重要性。以定期險來說，相同保額的費用會比終身型保險要低，若年輕人預算有限，建議可先以定期險規劃所需保障，待行有餘力，再進一步規劃還本或終身型保險。

二、保近再保遠：應先著眼於人生現階段、或近年可能發生的風險損失做保險規劃，再進一步思考未來退休、長照等較長遠的需求。一般來說，大學生或社會新鮮人經常會以機車通勤，發生交通意外的可能性較高，建議此族群可優先規劃意外傷害險、醫療險。

三、保大再保小：針對即將步入成家階段的年輕族群，會建議優先幫自己規劃住院日額、實支實付、手術等一年期商品，先建構足夠的醫療保障，避免因意外或疾病對既有生活造成衝擊、甚至造成其他家人的負擔；待行有餘力，再考量家中小孩或其他家人的保障。

若分析南山人壽 2023 年新契約保單資料，最受 30 歲以下年輕人 (註 5) 青睞的保險類型，以一年期的「意外傷害保險」最受歡迎，在前十大熱賣商品中占了一半；其次，是一年期「實支實付」或「住院日額」醫療險，在前十大中占了三張。同時，也有不少年輕族群，選擇「精選傷病定期保險」，用以補強癌症、心腦血管疾病等多項傷病的保障，確保在面臨意外或有醫療需求時，享有良好的醫療品質和專業照護。

除了上述投保建議，針對「愛運動出遊」、「保險小白」、「打拼開創」以及步入「築巢準備」四類型的年輕人，南山人壽也提供適合的保險組合建議 (詳見表一)。針對喜愛跑步健行或出外旅遊的年輕族群，意外風險較高，南山人壽建議可先考慮提供意外傷害及強化運動保障的險種；預算有限、尚未有任何保險規劃的保險小白，可優先規劃住院日額、重大疾病以及意外傷害險，為自己建構風險防護網，以備不時之需；針對埋首工作、正值打拼開創期的年輕族群，為避免因疾病造成收入中斷，建議優先規劃實支實付、重大疾病以及意外傷害等保障；對於開始有成家或買房規劃的年輕族群，建議加強住院日額或實支實付、重大疾病及意外傷害的保障。

同時，南山人壽也鼓勵年輕人可趁著體況仍佳，考慮規劃具有自主健康管理機制的外溢健康醫療險商品。目前南山人壽旗下有 42 張具外溢機制設計的保險商品，2023 年在外溢保單新契約件數超過 59 萬件，連續多年拿下國內外溢保單新契約銷售件數王，透過設計現金回饋或增加保額、折減保費等健康促進獎勵機制，鼓勵保戶做好健康管理，及早預防疾病。

南山人壽提醒，購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。以上詳細商品內容、給付相關規範、注意事項及相關警語請參閱商品簡介及保單條款，或與南山人壽保險業務員聯繫、電洽 24 小時客戶服務中心 0800-020-060(地址: 台北市信義區莊敬路 168 號)，或至南山人壽企業網站查詢 http://www.nanshanlife.com.tw。

註 1：20-29 歲世代 4 成金融文盲，https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1545886

註 2：保險事業發展中心《202402 保險市場重要指標》，2022 年世界各國保險滲透率前 20 名排行表 (表 30)，https://www.tii.org.tw/export/sites/tii/research/files/11212_Upload_171.pdf

註 3：台灣人愛買保單 保障額度卻嚴重不足，https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1547422

註 4：金融研訓院《2022 台灣金融生活調查》，https://web.tabf.org.tw/if/materialDetail?catId=11

註 5：限定要保人、被保人為同一人，年紀在 18-30 歲 (含) 之新契約保單。

表一：南山人壽給不同類型年輕人的投保建議