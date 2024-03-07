佳必琪去年賺逾半股本 每股擬配息4.2元創20年新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-07 08:45
連接器廠佳必琪 (6197-TW) 公告去年財報及，去年純益 6.35 億元，年增 44.4%，每股純益 5.2 元、每股擬配息 4.2 元，均創 20 年新高，若以昨收價 116 元計算，殖利率約為 3.6%。
佳必琪去年營收 49.62 億元、年增 14.36%；毛利率 28.95%、年增 3.6 個百分點，寫下歷史新猷；營益率 12.92%、年增 4.2 個百分點；淨利率 12.79%、年增 2.49 個百分點，呈現三率三升。
佳必琪表示，AI、5G 帶動高頻、大電流產品出貨，推升營運表現，目前不只應用在 AI 伺服器的資料高速傳輸，也拓展到大電流電源線，以目前出貨來看，AI 連接器及線束已經有滿高的比重。
此外，在智能連結產業方面，佳必琪也打入電競領域，拿下電競繪圖卡 PCIe 5.0 的訂單，將成為新動能；遊戲機、相機等消費性電子則穩定回溫、工業、車用也順利拿下電動農耕機、AVG 搬送機器人訂單，展望同樣正向。
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