【量大強漲股整理】台股類股輪動快速下，二月份的主流股，就在這裡！

鉅亨研報 2024-02-19 16:59

台股加權指數今開低走高，終場上漲 28.55 點，收在 18635.8 點，成交量 3674 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 110.7 億元；自營商買超 19.38 億元；投信賣超 1.34 億元；三大法人合計賣超 92.66 億元。

上週五美國上週五公布 PPI 生產者物價指數，PPI 通膨數據高於預期，月增 0.3% 和年增 0.9%，導致美債殖利率上揚壓抑科技股，美股四大指數均小幅收黑，不過下跌都在 1% 以內，且應用材料釋出優於預期的財測，逆勢上漲 6.35%，仍帶動科技股信心。

因美股今晚休市外資放假，台股今量能縮減至 3674 億，較上週五減少 400 億左右，不過雖大盤陷入震盪，但櫃買指數目前仍上漲 0.41%，日線連三紅再創新高，更顯示出，中小型股將強於權重股。

股票方面 (2330-TW) 台積電，下跌五元，回測五日線，收在 678 元，資金持續擴散至中小型股，觀察騰落指標，今上漲家數高達 1243 間，下跌家數 472 間，中小型個股仍撐起盤面，族群方面，因外資休假，AI 族群普遍拉回，上週五仍強勢的 (2376-TW) 技嘉，下跌 3.81%，(2382-TW)廣達營收低於預期後，今再度下跌 2.82% 回測月線，盤面強勢股輪至光通訊、綠能族群

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師