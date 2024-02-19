【量大強漲股整理】台股類股輪動快速下，二月份的主流股，就在這裡！
鉅亨研報 2024-02-19 16:59
台股加權指數今開低走高，終場上漲 28.55 點，收在 18635.8 點，成交量 3674 億元。
看一下三大法人: 外資賣超 110.7 億元；自營商買超 19.38 億元；投信賣超 1.34 億元；三大法人合計賣超 92.66 億元。
上週五美國上週五公布 PPI 生產者物價指數，PPI 通膨數據高於預期，月增 0.3% 和年增 0.9%，導致美債殖利率上揚壓抑科技股，美股四大指數均小幅收黑，不過下跌都在 1% 以內，且應用材料釋出優於預期的財測，逆勢上漲 6.35%，仍帶動科技股信心。
因美股今晚休市外資放假，台股今量能縮減至 3674 億，較上週五減少 400 億左右，不過雖大盤陷入震盪，但櫃買指數目前仍上漲 0.41%，日線連三紅再創新高，更顯示出，中小型股將強於權重股。
股票方面 (2330-TW) 台積電，下跌五元，回測五日線，收在 678 元，資金持續擴散至中小型股，觀察騰落指標，今上漲家數高達 1243 間，下跌家數 472 間，中小型個股仍撐起盤面，族群方面，因外資休假，AI 族群普遍拉回，上週五仍強勢的 (2376-TW) 技嘉，下跌 3.81%，(2382-TW)廣達營收低於預期後，今再度下跌 2.82% 回測月線，盤面強勢股輪至光通訊、綠能族群
元月份紅包股點名的
(6442-TW) 光聖，開低走高由黑翻紅尾盤漲停鎖死，短短三天噴出三根漲停⊕⊕⊕
（3081-TW) 聯亞，大漲 + 6%
通通領先在 2024 年新春紅包股紅包股贈送
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另外 (3363-TW) 上詮，上漲 4.29% 突破箱型整理創歷史新高，綠能方面，(3712-TW)永崴投控，亮燈漲停板來到區間高點，(6806-TW)森崴能源，上漲 8% 帶量突破箱型整理，重電族群 (1503-TW) 士電，也上漲 8%，(1319-TW)東陽，盤中來到 94.9 元，收盤再創新高，元月營收亮眼，激勵股價噴出，我們都領先預告在前面，中小型股持續活躍，基本面強勁個股後續皆有望接棒輪漲。
二月份主流股，呼之欲出?
該鎖定誰？
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「上市強漲股」
(2489-TW) 瑞軒
(3055-TW) 蔚華科
(3712-TW) 永崴投控
(2460-TW) 建通
(1806-TW) 冠軍
(3041-TW) 揚智
(6164-TW) 華興
(6442-TW) 光聖
(2431-TW) 聯昌
(8110-TW) 華東
(3321-TW) 同泰
(1316-TW) 上曜
(2539-TW) 櫻花建
(3034-TW) 聯詠
(2458-TW) 義隆
(2504-TW) 國產
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「上櫃強漲股」
(3081-TW) 聯亞
(6126-TW) 信音
(5381-TW) 合正
(8086-TW) 宏捷科
(4945-TW) 陞達科技
(4714-TW) 永捷
(5355-TW) 佳總
(3362-TW) 先進光
(6290-TW) 良維
(6125-TW) 廣運
(5443-TW) 均豪
(5289-TW) 宜鼎
(8059-TW) 凱碩
(3663-TW) 鑫科
(4303-TW) 信立
(3294-TW) 英濟
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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