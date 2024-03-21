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鉅亨速報

盤後速報 - 義隆(2458)下週(3月28日)除息3.05元，預估參考價163.95元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

義隆(2458-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.05元。

以今日(3月21日)收盤價167.00元計算，預估參考價為163.95元，息值合計為3.05元，股息殖利率1.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為類神經網路及模糊處理器,數位訊號處理器。八位元精簡指令微控制器,特定用途積體電硌。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。近5日股價上漲2.45%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 167.00 3.05242 1.83% 0.0
2023/10/06 141.5 2.04617 1.45% 0.0
2023/08/07 122.5 3.06926 2.51% 0.0
2023/03/30 102.5 3.06926 2.99% 0.0
2022/07/07 120.0 13.8117 11.51% 0.0

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