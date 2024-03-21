盤後速報 - 義隆(2458)下週(3月28日)除息3.05元，預估參考價163.95元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
義隆(2458-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.05元。
以今日(3月21日)收盤價167.00元計算，預估參考價為163.95元，息值合計為3.05元，股息殖利率1.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為類神經網路及模糊處理器,數位訊號處理器。八位元精簡指令微控制器,特定用途積體電硌。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。近5日股價上漲2.45%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|167.00
|3.05242
|1.83%
|0.0
|2023/10/06
|141.5
|2.04617
|1.45%
|0.0
|2023/08/07
|122.5
|3.06926
|2.51%
|0.0
|2023/03/30
|102.5
|3.06926
|2.99%
|0.0
|2022/07/07
|120.0
|13.8117
|11.51%
|0.0
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