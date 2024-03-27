鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至2.24元，預估目標價為66元
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.28元下修至2.24元，其中最高估值2.57元，最低估值1.39元，預估目標價為66元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|2.57(3.52)
|4.03
|最低值
|1.39(1.39)
|2.42
|平均值
|2.14(2.29)
|3.27
|中位數
|2.24(2.28)
|3.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|369,532,710
|376,923,360
|最低值
|264,537,150
|267,457,720
|平均值
|291,951,260
|317,578,820
|中位數
|274,514,000
|300,278,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.8
|4.05
|10.25
|3.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇