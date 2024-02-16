義隆去年Q4稅前盈餘6.6億元 每股稅前賺8.14元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-16 19:12
IC 設計廠義隆 (2458-TW) 今 (16) 日公布去年稅前損益，受客戶拉貨告段落、營收下滑影響，去年第四季稅前盈餘約 6.6 億元，季減 31.26%，較前年同期轉盈，每股稅前盈餘 2.17 元，累計全年稅前盈餘達 24.73 億元，年減 8.51%，每股稅前盈餘約為 8.14 元，為歷史第四高。
義隆去年第四季營收為 31.1 億元，季減 11.1%、年增 58.3%，略優於原預期，去年全年營收為 120.58 億元，年減 7.4%。
展望今年，市場普遍預期今年筆電出貨量將略微回升，恢復至健康供需循環，主要成長動能包括商務換機需求，以及 Chromebook、電競筆電等成長，整體筆電出貨規模約 1.72 億台，年增 3.2%，有助義隆營運。
義隆在筆電觸控板與觸控螢幕 IC 市占率高，預期今年市占率可望進一步提升，整體出貨量也跟著提升，同時因高階 Haptic 觸控板以及指紋辨識滲透率雙雙提升，也帶動平均銷售單價 (ASP) 增長，推升全年營運重返成長。
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