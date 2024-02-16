義隆去年Q4稅前盈餘6.6億元 每股稅前賺8.14元

義隆在筆電觸控板與觸控螢幕 IC 市占率高，預期今年市占率可望進一步提升，整體出貨量也跟著提升，同時因高階 Haptic 觸控板以及指紋辨識滲透率雙雙提升，也帶動平均銷售單價 (ASP) 增長，推升全年營運重返成長。