〈台幣〉日元跳水 重貶近1角收31.868元 創逾4個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 17:29

美國聯準會公布利率決策前夕，外資資金轉進美元，日元貶勢止不住，亞幣也隨之跳水，台北匯市今 (20) 日湧現大量美元買盤，新台幣兌美元匯率一度摜破 31.9 元關卡，終場收在 31.868 元，貶值 9.6 分，創逾 4 個月新低，台北外匯市場成交值 14.09 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.78 元開盤，最低來到 31.902 元，貶值 1.3 角，終場貶勢略收斂，以 31.868 元作收，貶值 9.6 分，呈現連六貶，為去年 11 月中旬以來的最低點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數上漲 0.08%，日元單日重貶 0.81%，新台幣貶值 0.3%，越南盾貶 0.24%，新加坡幣貶 0.09%，韓元、人民幣則呈盤整，歐元升值 0.1%。

日本央行宣布結束實施長達 8 年的負利率和剩餘非常規政策，多數投資人已消化這項轉變，日元匯價不升反貶，今天盤中一度貶至 151.65 日元兌 1 美元價位。由於美日利差仍大，可能為日元帶來壓力，並吸引外國資金投入美國公債，進而使美元保持強勢。