〈焦點股〉大同處分芙蓉大樓有望派股利 股價震盪爆量
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-27 11:18
大同 (2371-TW) 昨 (26) 日晚間重訊公告處分仁愛芙蓉大樓，大同今 (27) 日股價走勢震盪，開盤急殺跌逾 3% 後，之後翻紅最高漲至 58.5 元，漲幅一度超過 2%，高低震盪逾 5%，繼昨日爆出近 20 萬張大量後，今天開盤 2 小時成交爆量超過 9.5 萬張。
大同早盤以 57.2 元開低後走跌，一度殺至 55.2 元，跌幅超過 3%，之後盤中翻紅一度來到 58.5 元，漲幅逾 2%，高低震盪逾 5%。但隨後又走低翻黑，並在平盤附近游走，成交爆量超過 9.5 萬張。
大同昨天晚間發布重訊宣布，以 131.25 億元出售仁愛芙蓉大樓，預計處分利益達 72.63 億元。大同已 23 年未發放股利，18 萬名股東關心股利政策，對此大同表示，預計年底才會完成交易並認列，因此實際需回補的特別盈餘公積金額，以及未來可分派的盈餘，目前無法確定。不過大同強調，有信心發放股利給股東。
此外，大同旗下大世科 (8099-TW) 與福華 (8085-TW) 今天皆有所表現，大世科早盤漲幅約 4.15%，福華則漲 2.5%。
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