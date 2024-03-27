〈焦點股〉大同處分芙蓉大樓有望派股利 股價震盪爆量

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-27 11:18

大同 (2371-TW) 昨 (26) 日晚間重訊公告處分仁愛芙蓉大樓，大同今 (27) 日股價走勢震盪，開盤急殺跌逾 3% 後，之後翻紅最高漲至 58.5 元，漲幅一度超過 2%，高低震盪逾 5%，繼昨日爆出近 20 萬張大量後，今天開盤 2 小時成交爆量超過 9.5 萬張。

大同早盤以 57.2 元開低後走跌，一度殺至 55.2 元，跌幅超過 3%，之後盤中翻紅一度來到 58.5 元，漲幅逾 2%，高低震盪逾 5%。但隨後又走低翻黑，並在平盤附近游走，成交爆量超過 9.5 萬張。