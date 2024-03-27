鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至19.9元，預估目標價為622.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.15元下修至19.9元，其中最高估值25.96元，最低估值18.02元，預估目標價為622.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|25.96(25.96)
|26.86
|30.94
|最低值
|18.02(18.02)
|21.62
|30.94
|平均值
|20.53(20.67)
|24.06
|30.94
|中位數
|19.9(20.15)
|23.88
|30.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|116,570,000
|119,604,930
|137,650,110
|最低值
|90,504,000
|102,087,000
|137,650,110
|平均值
|97,162,640
|109,713,380
|137,650,110
|中位數
|94,097,430
|108,580,790
|137,650,110
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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